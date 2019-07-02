Красный в ямах: дорожники начали капитальный ремонт главной улицы Новосибирска

Дорожники планируют полностью заменить асфальт, отремонтировать тротуары и сделать пандусы
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Компания «Новосибирскавтодор» начала ремонтировать километровый участок Красного проспекта от Максима Горького до Колыванской.
К капитальному ремонту рабочие приступили с сегодняшнего дня, сообщили в ОАО «Новосибирскавтодор».
Этот отрезок Красного проспекта попал в программу «Безопасные и качественные дороги».
«Кроме смены нижнего и верхнего слоя дорожного покрытия, предполагается капитальный ремонт тротуаров с укладкой бетонной плитки, обустройство бульвара, установка направляющих и ограждающих устройств, монтаж системы водоотводов с проезжей части. <…> В местах пересечения тротуаров с проезжей частью предусмотрено устройство пандусов для маломобильных групп населения. Кроме того, пешеходные светофоры будут оборудованы звуковым оповещением», — рассказали в «Новосибирскавтодоре».
В компании добавили, что также на примыканиях других улиц к этому участку Красного проспекта рабочие поставят необходимые дорожные знаки и нанесут разметку из термопластика со стеклянными микросферами. Также предполагается поставить новые светодиодные светофоры на Коммунистической, Спартака, Советской, Чаплыгина, Свердлова, Октябрьской. А на перекрёстках Красного проспекта с улицами Максима Горького и Советской появятся дорожные камеры.