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Дороги и транспорт

Красный в ямах: дорожники начали капитальный ремонт главной улицы Новосибирска

На главной магистрали города появятся свежий асфальт, новые светофоры и дорожные камеры

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Дорожники планируют полностью заменить асфальт, отремонтировать тротуары и сделать пандусы

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Компания «Новосибирскавтодор» начала ремонтировать километровый участок Красного проспекта от Максима Горького до Колыванской.

К капитальному ремонту рабочие приступили с сегодняшнего дня, сообщили в ОАО «Новосибирскавтодор».

Этот отрезок Красного проспекта попал в программу «Безопасные и качественные дороги».

«Кроме смены нижнего и верхнего слоя дорожного покрытия, предполагается капитальный ремонт тротуаров с укладкой бетонной плитки, обустройство бульвара, установка направляющих и ограждающих устройств, монтаж системы водоотводов с проезжей части. <…> В местах пересечения тротуаров с проезжей частью предусмотрено устройство пандусов для маломобильных групп населения. Кроме того, пешеходные светофоры будут оборудованы звуковым оповещением», — рассказали в «Новосибирскавтодоре».

Закончить ремонт дорожники собираются в IV квартале этого года

В компании добавили, что также на примыканиях других улиц к этому участку Красного проспекта рабочие поставят необходимые дорожные знаки и нанесут разметку из термопластика со стеклянными микросферами. Также предполагается поставить новые светодиодные светофоры на Коммунистической, Спартака, Советской, Чаплыгина, Свердлова, Октябрьской. А на перекрёстках Красного проспекта с улицами Максима Горького и Советской появятся дорожные камеры.

Капитальный ремонт коснётся участка Красного проспекта от Максима Горького до Колыванской

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КОММЕНТАРИИ (42)

вопрос
2 июл 2019 в 16:41

Новосибирск это отличный денежный мешок для дорожников.Каждый год ремонт одних и тех же улиц.Гарантии для асфальта в городе не существует.
Деньги уходят в бездонную бочку, вернее безразмерные карманы.

2 июл 2019 в 16:38

опять?

Спикер
2 июл 2019 в 16:42

А зачем там делать? На Красном и так дороги не плохие. Лучше бы мэрия озадачилась дорогами в спальниках, там вообще трэш.