Таксист насмерть сбил таксу во дворе на Дачной и уехал с места

«Дом стоит в Тимирязевском сквере, со всех сторон шлагбаумы и заборы. В сквере очень много людей с собаками и все всегда были спокойны за своих питомцев, трассы рядом нет. Бабушка отпустила собаку с поводка, так как собака послушная, далеко не убегает. Это случилось прямо у подъезда. Собачка уже добежала, а бабушка ещё не дошла. Водитель ехал слишком быстро для придомовой территории. У него были открыты окна, доченька (такса. — Прим.ред. ) плакала так, что невозможно было не понять, что ты на кого-то наехал», — рассказала корреспонденту НГС хозяйка собаки Екатерина.

Автоинспекция объявила в розыск таксиста, который 30 июня сбил таксу во дворе дома на Дачной, 24/1.

Мужчина, по словам хозяев животного, после наезда не остановился. Такса умерла после наезда на месте. На видео с места происшествия собака сначала бежит по пешеходной дорожке, а потом поворачивает и выбегает на дорогу. После этого на дорогу выезжает автомобиль и собака скрывается за ним. Далее за кадром слышен жалобный лай собаки.

Владельцы животного вызвали на место сотрудников ГИБДД.

«Наезд на собаку оформлен — ДТП с материальным ущербом. На данный момент ведётся поиск водителя. Он должен был остановиться и вызвать сотрудников ГИБДД», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков

Теперь водителю за оставление места ДТП грозит лишение прав или арест.

Корреспондент НГС отправил официальный запрос в «Яндекс.Такси» с просьбой прокомментировать ситуацию, однако ответ на момент публикации получить не удалось.



В конце июня водитель «Тойоты» выбросил породистого кота в клетке у дома в Заельцовском районе. Происшествие попало 19 июня на камеры видеонаблюдения, когда неизвестный приехал на машине с переноской, оставил её у мусорных баков недалеко от Заельцовского бора вместе с двумя пакетами корма и уехал.

