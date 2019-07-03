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Происшествия

Таксист насмерть сбил таксу во дворе на Дачной и уехал с места

Сейчас полиция ищет водителя

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Такса погибла на месте происшествия

Фото: Дмитрий Беджук

Автоинспекция объявила в розыск таксиста, который 30 июня сбил таксу во дворе дома на Дачной, 24/1.

«Дом стоит в Тимирязевском сквере, со всех сторон шлагбаумы и заборы. В сквере очень много людей с собаками и все всегда были спокойны за своих питомцев, трассы рядом нет. Бабушка отпустила собаку с поводка, так как собака послушная, далеко не убегает. Это случилось прямо у подъезда. Собачка уже добежала, а бабушка ещё не дошла. Водитель ехал слишком быстро для придомовой территории. У него были открыты окна, доченька (такса. — Прим.ред.) плакала так, что невозможно было не понять, что ты на кого-то наехал», — рассказала корреспонденту НГС хозяйка собаки Екатерина.

Мужчина, по словам хозяев животного, после наезда не остановился. Такса умерла после наезда на месте. На видео с места происшествия собака сначала бежит по пешеходной дорожке, а потом поворачивает и выбегает на дорогу. После этого на дорогу выезжает автомобиль и собака скрывается за ним. Далее за кадром слышен жалобный лай собаки.

Дмитрий Беджук

Владельцы животного вызвали на место сотрудников ГИБДД.

«Наезд на собаку оформлен — ДТП с материальным ущербом. На данный момент ведётся поиск водителя. Он должен был остановиться и вызвать сотрудников ГИБДД», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков

Теперь водителю за оставление места ДТП грозит лишение прав или арест.

Корреспондент НГС отправил официальный запрос в «Яндекс.Такси» с просьбой прокомментировать ситуацию, однако ответ на момент публикации получить не удалось.

В конце июня водитель «Тойоты» выбросил породистого кота в клетке у дома в Заельцовском районе. Происшествие попало 19 июня на камеры видеонаблюдения, когда неизвестный приехал на машине с переноской, оставил её у мусорных баков недалеко от Заельцовского бора вместе с двумя пакетами корма и уехал. 

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (4)

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3 июл 2019 в 10:00

По нелепому стечению обстоятельств вчера был Всемирный день собак.... Мои дома жрали вкусняшки, а этот бедолага ушел за радугу.

789456
3 июл 2019 в 09:57

Наконец то до меня дошло почему так много происшествий с такси яндекс, что бы иметь халявную рекламу на НГС!

Плавали , знаем...
3 июл 2019 в 10:00

Да как водитель мог таксу заметить ? Ну нереально было увидеть таксу выбегающую между двух припаркованных машин ...