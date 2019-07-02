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Авто

Цена самой дешёвой «Лады Весты» на механике достигла 600 тысяч рублей

АВТОВАЗ на 5 тысяч рублей повысил цены на LADA Vesta и Granta

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LADA Vesta добралась до 600 тысяч рублей

Фото: LADA

АВТОВАЗ повысил цены на свои основные модели LADA Vesta и Granta, которые являются драйверами продаж и возглавляют список самых популярных авто в России. Модификаций с приставкой Cross повышение не коснулось. 

«Там незначительно, 5000 рублей на "Гранту" и на "Весту", по всем комплектациям», — уточнили корреспонденту НГС в отделе маркетинга новосибирского дилерского центра «Азия Авто».

Теперь самая дешевая Granta на механике стоит 439 900 рублей, а Vesta — 599 900 рублей, то есть фактически 600 тысяч. 

Оснащенная Granta на автомате обойдется в 629 800 рублей, а «богатая» Vesta с роботом будет стоить 874 000 рублей. 

Конкурирующие с «Вестой» корейские модели KIA Rio и Hyundai Solaris можно купить с автоматом за 850–860 тысяч рублей, однако это будут скромные комплектации. 

В нашей рубрике «Куда ты рулишь?» можно почитать, как 22-летний водитель давит женщину на переходе — виноват ли правый руль

Присылайте на почту news@ngs.ru свои видеозаписи ДТП, вместе с экспертами мы будем разбираться, кто прав, кто виноват.

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LADA Vesta и Grantaновые авто

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КОММЕНТАРИИ (1)

Точняк
2 июл 2019 в 16:23

Почему так дорого? Мне, с моей зарплатой дворника, только мечтать о такой приходится