Цена самой дешёвой «Лады Весты» на механике достигла 600 тысяч рублей

АВТОВАЗ повысил цены на свои основные модели LADA Vesta и Granta, которые являются драйверами продаж и возглавляют список самых популярных авто в России. Модификаций с приставкой Cross повышение не коснулось.

«Там незначительно, 5000 рублей на "Гранту" и на "Весту", по всем комплектациям», — уточнили корреспонденту НГС в отделе маркетинга новосибирского дилерского центра «Азия Авто».