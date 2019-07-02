Цена самой дешёвой «Лады Весты» на механике достигла 600 тысяч рублей

LADA Vesta добралась до 600 тысяч рублей
Фото: LADA
АВТОВАЗ повысил цены на свои основные модели LADA Vesta и Granta, которые являются драйверами продаж и возглавляют список самых популярных авто в России. Модификаций с приставкой Cross повышение не коснулось.
«Там незначительно,
Теперь самая дешевая Granta на механике стоит
Оснащенная Granta на автомате обойдется в
Конкурирующие с «Вестой» корейские модели KIA Rio и Hyundai Solaris можно купить с автоматом за 850–860 тысяч рублей, однако это будут скромные комплектации.
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