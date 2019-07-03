В Новосибирске заметили маленьких птиц с ярко-синими перьями

Синий соловей питается и кормит птенцов беспозвоночными
Фото: Константин Романов
Фотограф Константин Романов заметил в Новосибирске маленькую птицу с синим оперением — синий соловей попал в его объектив в Советском районе города.
Орнитологи рассказали, что синие соловьи прилетают в Новосибирск на лето из тайги.
«Синий соловей относится к редким видам в наших местах. В Академгородке его можно встретить, так как там много хвойных посадок и довольно густой лес. Любители птиц несколько лет назад обнаружили синего соловья в этих краях. <…> Я считаю, что они относятся к семейству дроздовых. Но некоторые систематики относят их к мухоловковым. Это насекомоядная птица, питается и выкармливает птенцов беспозвоночными. Гнезда находят очень редко. Птица красивая, именно синего цвета, как будто из песни Макаревича», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.
По его словам, синие соловьи прилетают в окрестности Новосибирска в конце весны – начале лета, а улетают в августе – начале сентября. А зимой в Новосибирске горожане заметили небольших птиц соек, которые постоянно слетаются к кормушкам и любят есть сало.