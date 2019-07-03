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Лето

В Новосибирске заметили маленьких птиц с ярко-синими перьями

Синие соловьи прилетели из тайги, а орнитологи слышали о них в песнях Андрея Макаревича

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Синий соловей питается и кормит птенцов беспозвоночными

Фото: Константин Романов

Фотограф Константин Романов заметил в Новосибирске маленькую птицу с синим оперением — синий соловей попал в его объектив в Советском районе города.

Орнитологи рассказали, что синие соловьи прилетают в Новосибирск на лето из тайги.

«Синий соловей относится к редким видам в наших местах. В Академгородке его можно встретить, так как там много хвойных посадок и довольно густой лес. Любители птиц несколько лет назад обнаружили синего соловья в этих краях. <…> Я считаю, что они относятся к семейству дроздовых. Но некоторые систематики относят их к мухоловковым. Это насекомоядная птица, питается и выкармливает птенцов беспозвоночными. Гнезда находят очень редко. Птица красивая, именно синего цвета, как будто из песни Макаревича», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.

По его словам, синие соловьи прилетают в окрестности Новосибирска в конце весны – начале лета, а улетают в августе – начале сентября. А зимой в Новосибирске горожане заметили небольших птиц соек, которые постоянно слетаются к кормушкам и любят есть сало.

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3 июл 2019 в 08:47

Красивые!