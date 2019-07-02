Гнусные времена настали: новосибирцев атаковали поздние мошки

Массовый вылет мошек в этом году задержался
Фото: Татьяна Фатеева / НГС
В Новосибирске начался массовый вылет мошек — в этом году они выходят на пик с опозданием.
«Если тепло, сухо, их вылет происходит где-то в десятых числах июня, а в этом году у них, грубо говоря, в середине июня, даже к концу июня вылет такой массовый. Всё завязано на климат», — рассказал корреспонденту НГС врач-дезинфектолог Владимир Крыжановский.
Крыжановский пояснил, что мошки вылетели довольно поздно из-за того, что весна была прохладной. При этом если в дальнейшем в Новосибирске будет тепло, количество мошек может увеличиться.
При этом комары больше отреагировали на климат — их количество значительно меньше, чем обычно.
Первые мошки стали появляться в этом году в начале июня, они вылетали из малых водоёмов. Прежде старший научный сотрудник лаборатории экологии беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных СО РАН Людмила Петрожицкая рассказывала, что в июле начинают вылетать мошки, которые вылетают из Оби.