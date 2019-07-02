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Лето

Гнусные времена настали: новосибирцев атаковали поздние мошки

Но есть и хорошие новости — комаров почти нет

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Массовый вылет мошек в этом году задержался

Фото: Татьяна Фатеева / НГС

В Новосибирске начался массовый вылет мошек — в этом году они выходят на пик с опозданием.

«Если тепло, сухо, их вылет происходит где-то в десятых числах июня, а в этом году у них, грубо говоря, в середине июня, даже к концу июня вылет такой массовый. Всё завязано на климат», — рассказал корреспонденту НГС врач-дезинфектолог Владимир Крыжановский.

Крыжановский пояснил, что мошки вылетели довольно поздно из-за того, что весна была прохладной. При этом если в дальнейшем в Новосибирске будет тепло, количество мошек может увеличиться.

При этом комары больше отреагировали на климат — их количество значительно меньше, чем обычно.

Первые мошки стали появляться в этом году в начале июня, они вылетали из малых водоёмов. Прежде старший научный сотрудник лаборатории экологии беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных СО РАН Людмила Петрожицкая рассказывала, что в июле начинают вылетать мошки, которые вылетают из Оби.

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КОММЕНТАРИИ (10)

2 июл 2019 в 17:15

Сейчас и та к гнусные времена наступили.

Фото пользователя
2 июл 2019 в 17:03

Отлично. Меньше будут пиво пить новосибирцы на лавочках, в парках, на пляжах.

Фото пользователя
2 июл 2019 в 17:28

И чьи эти красивые ножки на фотографии? Обладательница этой красоты выходи за меня замуж! ;)
Напиши мне сюда, я буду ждать ;)