Новосибирца уволили из музыкальной школы за плохую игру на фортепиано

Звукооператора одной из музыкальных школ Новосибирска уволили из-за громкой и плохой игры на фортепиано. Он попытался обжаловать решение школы в суде, но проиграл дело. Об этом корреспонденту НГС рассказала управляющий партнёр юридической фирмы «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов» Инесса Рябинина, которая представляла интересы музыкальной школы. Назвать адрес школы она отказалась, но дала корреспонденту НГС ознакомиться с выдержками из полного решения суда по этому делу. По словам Инессы Рябининой, всё началось с того, что руководству школы стали поступать жалобы от сотрудников — звукооператор мешал им проводить уроки.

«Он разные версии излагал — что он настраивал музыкальный инструмент, а руководство говорит, что у него нет профессионального образования настройщика, инструмент старый, он нужен детям.

При этом он большой любитель играть Шуберта, как они мне сказали, в размашистой манере Инесса Рябинина, управляющий партнёр юридической фирмы «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов»

Само учреждение находится на первом этаже жилого дома. Никто не предполагал, что придёт рабочий и будет играть», — говорит Инесса Рябинина. Юрист уточнила, что доказательную базу собирали больше года — с марта 2018-го. Нашлись и те, кто решил в споре сотрудника с руководством поддержать звукооператора — девушка с вахты также уверяла, что он занимался настройкой инструмента. «Он к этой подружке приходил вечерочком, когда администрации нет. Подружка любительница послушать музыку. <...> В какой-то момент это привело к тому, что это надоело и жителям второго этажа. И они вызвали полицию. Тогда руководство поняло, что нужно что-то делать», — вспоминает Рябинина. 7 декабря 2018 года одна из учительниц обратилась с жалобой к руководству, сообщив, что звукооператор не только громко играл на фортепиано, но и в ответ на её замечание ответил ей грубостью, начав кричать.

После этого случая руководство взяло с работника объяснительную, но, когда ситуация повторилась, издало приказ о запрете новосибирцу играть на фортепиано. Вскоре он нарушил запрет, и школа его уволила. Но звукооператор не сдался и направил заявление в суд. В первый раз ему удалось выиграть спор, руководству пришлось восстановить новосибирца в должности, но играть он не перестал — и школа вновь его уволила. Несогласный работник обратился в суд. «В решении [суда] начинается рассказ с того, что он просит удовлетворить его требования: признать приказ об увольнении, приказ ответчика о запрете играть звукооператору на фортепиано в своё рабочее время [недействительными], восстановить его в должности звукооператора, взыскать моральный вред в размере 100 тысяч и взыскать судебные издержки — 20 тысяч», — объяснила требования новосибирца Рябинина. Выслушав показания всех очевидцев и рассмотрев документы, суд не нашёл доказательств того, что в обязанности звукооператора входила настройка инструмента, так же как и не нашёл официальных просьб об этом от руководства.