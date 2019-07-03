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Работа

Новосибирца уволили из музыкальной школы за плохую игру на фортепиано

На него жаловались коллеги и даже соседи — он предпочитал Шуберта

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Звукооператор попытался обжаловать решение школы в суде, но проиграл дело

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Звукооператора одной из музыкальных школ Новосибирска уволили из-за громкой и плохой игры на фортепиано. Он попытался обжаловать решение школы в суде, но проиграл дело.

Об этом корреспонденту НГС рассказала управляющий партнёр юридической фирмы «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов» Инесса Рябинина, которая представляла интересы музыкальной школы. Назвать адрес школы она отказалась, но дала корреспонденту НГС ознакомиться с выдержками из полного решения суда по этому делу. 

По словам Инессы Рябининой, всё началось с того, что руководству школы стали поступать жалобы от сотрудников — звукооператор мешал им проводить уроки.

«Он разные версии излагал — что он настраивал музыкальный инструмент, а руководство говорит, что у него нет профессионального образования настройщика, инструмент старый, он нужен детям. 

При этом он большой любитель играть Шуберта, как они мне сказали, в размашистой манере

Инесса Рябинина, управляющий партнёр юридической фирмы «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов»

Само учреждение находится на первом этаже жилого дома. Никто не предполагал, что придёт рабочий и будет играть», — говорит Инесса Рябинина.

Юрист уточнила, что доказательную базу собирали больше года — с марта 2018-го. Нашлись и те, кто решил в споре сотрудника с руководством поддержать звукооператора — девушка с вахты также уверяла, что он занимался настройкой инструмента.

«Он к этой подружке приходил вечерочком, когда администрации нет. Подружка любительница послушать музыку. <...> В какой-то момент это привело к тому, что это надоело и жителям второго этажа. И они вызвали полицию. Тогда руководство поняло, что нужно что-то делать», — вспоминает Рябинина.

7 декабря 2018 года одна из учительниц обратилась с жалобой к руководству, сообщив, что звукооператор не только громко играл на фортепиано, но и в ответ на её замечание ответил ей грубостью, начав кричать. 

После этого случая руководство взяло с работника объяснительную, но, когда ситуация повторилась, издало приказ о запрете новосибирцу играть на фортепиано. Вскоре он нарушил запрет, и школа его уволила. Но звукооператор не сдался и направил заявление в суд. В первый раз ему удалось выиграть спор, руководству пришлось восстановить новосибирца в должности, но играть он не перестал — и школа вновь его уволила. Несогласный работник обратился в суд.

«В решении [суда] начинается рассказ с того, что он просит удовлетворить его требования: признать приказ об увольнении, приказ ответчика о запрете играть звукооператору на фортепиано в своё рабочее время [недействительными], восстановить его в должности звукооператора, взыскать моральный вред в размере 100 тысяч и взыскать судебные издержки — 20 тысяч», — объяснила требования новосибирца Рябинина.

Выслушав показания всех очевидцев и рассмотрев документы, суд не нашёл доказательств того, что в обязанности звукооператора входила настройка инструмента, так же как и не нашёл официальных просьб об этом от руководства.

Инесса Рябинина уточняет, что это один из немногих случаев, когда удаётся отстоять правоту работодателя: чаще в трудовых спорах суд встаёт на сторону сотрудника. «Это к тому, что нужно призывать работодателей отстаивать свои права, а работников — ценить своё рабочее место», — резюмировала юрист.

В октябре 2018 года в Новосибирской области предложили наделить полицейских новыми полномочиями — позволить им штрафовать людей за громкую музыку и выгул собак

Чаще всего трудовые судебные споры возникают с сотрудниками телефонных операторов. Так, например, в апреле завершился суд над бывшим сотрудником компании «МегаФон», который продал персональные данные двух абонентов — членов избирательной комиссии Екатеринбурга: вскоре они обнаружили, что номера заблокированы и до них никто не может дозвониться.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (15)

С той стороны
3 июл 2019 в 14:47

У меня недавно каменщик угол выложил не ровно , я по отвесу проверил ....хм....косяк ! взял его и уволил . А он мне объясняет что отвес у меня ерунду показывает и по его теории марсианского притяжения его угол идеально выложен ! ....вот так . тоже новость . даже вселенского межпланетарного масштаба . НГС ...вы уже того ?

3 июл 2019 в 14:44

Что это было? Что я только что прочитал?

3 июл 2019 в 14:46

Как скучно я живу