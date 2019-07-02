«Хороша до кончиков бивней»: в Новосибирске выпустили майки к юбилею мамонта Матильды

К юбилеям выпустят майки, сумки, блокноты и карандаши, картхолдеры, кружки и термокружки и значки с пятью узнаваемыми сибирскими древностями: мамонтом Матильдой, сибирским пситтакозавром, пещерным медведем, летучей мышью, трилобитом.

Новосибирский государственный краеведческий музей выпустил сувенирную продукцию к 80-летию с момента находки на берегу Оёша скелета мамонта, который сотрудники назвали Матильдой, и 100-летию своего филиала — Музея природы. Оба юбилея музей будет отмечать летом 2020 года.

«Когда-то у нас был разработан корпоративный стиль для Музея природы, красные квадратики и жёсткая графика. Всё остальное сделал наш отдел развития», — рассказал директор музея Андрей Шаповалов.



Персонажи получат собственные слоганы: например, для пситтакозавра это «Замёрзший в Сибири», для Матильды — «Хороша до кончиков бивней». Сейчас музей получил первую партию продукции, вся линейка будет готова через одну-две недели и появится в продаже в Музее природы.



Андрей Шаповалов подчеркнул, что запуск сувенирной продукции станет началом празднования юбилеев: музей планирует и другие мероприятия, в том числе большую выставку, которую затем, возможно, повезут в Москву или Санкт-Петербург.



В прошлом году краеведческий музей приглашал провести с Матильдой ночь, а в начале этого года новосибирцы могли поучаствовать в придумывании имени для скелета древнего бизона.