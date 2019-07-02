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Культура

«Хороша до кончиков бивней»: в Новосибирске выпустили майки к юбилею мамонта Матильды

Кроме Матильды на сувенирке появятся сибирский динозавр, трилобит, летучая мышь и медведь

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В первой партии пока больше вещей с пситтакозавром, но есть кружки и значки с Матильдой, блокноты с летучей мышью и карандаши с трилобитом

Фото: предоставлено Андреем Шаповаловым

Новосибирский государственный краеведческий музей выпустил сувенирную продукцию к 80-летию с момента находки на берегу Оёша скелета мамонта, который сотрудники назвали Матильдой, и 100-летию своего филиала — Музея природы. Оба юбилея музей будет отмечать летом 2020 года.

К юбилеям выпустят майки, сумки, блокноты и карандаши, картхолдеры, кружки и термокружки и значки с пятью узнаваемыми сибирскими древностями: мамонтом Матильдой, сибирским пситтакозавром, пещерным медведем, летучей мышью, трилобитом.

«Когда-то у нас был разработан корпоративный стиль для Музея природы, красные квадратики и жёсткая графика. Всё остальное сделал наш отдел развития», — рассказал директор музея Андрей Шаповалов.

Персонажи получат собственные слоганы: например, для пситтакозавра это «Замёрзший в Сибири», для Матильды — «Хороша до кончиков бивней». Сейчас музей получил первую партию продукции, вся линейка будет готова через одну-две недели и появится в продаже в Музее природы.

Андрей Шаповалов подчеркнул, что запуск сувенирной продукции станет началом празднования юбилеев: музей планирует и другие мероприятия, в том числе большую выставку, которую затем, возможно, повезут в Москву или Санкт-Петербург.

В прошлом году краеведческий музей приглашал провести с Матильдой ночь, а в начале этого года новосибирцы могли поучаствовать в придумывании имени для скелета древнего бизона.

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КОММЕНТАРИИ (6)

Точняк (маленький член)
2 июл 2019 в 15:40

Лучше напишите, есть ли продвижения по поводу клонирования мамонтов? ДНК в вечной мерзлоте прекрасно сохраняется.

Точняк...
2 июл 2019 в 15:30

Директор у себя в Плотниково на участке, находил бивень мамонта в хорошем сохране

Мяус
2 июл 2019 в 15:39

эй, а где фотки остальной сувенирки?