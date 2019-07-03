Циклон со всех сторон: в Новосибирск придут затяжные дожди

«Мы полагаем, что в ближайшие трое суток Новосибирская область и смежные регионы будут под влиянием циклонической деятельности — с одной стороны отходящей медленно на восток, а с другой стороны [той], которая распространяется из районов Южного Урала. То есть происходит объединение циклонических систем с запада и с востока, поэтому доминировать будет всё-таки погода с грозовыми дождями, с порывистыми ветрами», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

По его данным, ночная температура в Новосибирской области в ближайшие трое суток, с 3 по 5 июля, будет оставаться примерно на одном уровне: от +11 до +18 градусов. Дневная температура при этом начнёт немного понижаться: если в среду, 3 июля, воздух в Новосибирской области прогреется +25…+30 градусов, то в пятницу, 5 июля, днём ожидается +22…+27.



Согласно прогнозу погоды на сайте Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске сегодня днём будет +26…+28 градусов, местами ожидается небольшой дождь с грозой. В четверг, 4 июля, синоптики также прогнозируют небольшие осадки и грозу в отдельных районах города. Ночью ожидается +16...+18 градусов, днём +26…+28. В пятницу, 5 июля, погода в городе существенно не изменится: в прогнозе по-прежнему значатся дождь и гроза, порывы юго-западного ветра местами могут усиливаться до 14 метров в секунду. Ночная температура будет на уровне +15...+17 градусов, дневная — на уровне +23...+25.



Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.