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Лето

Циклон со всех сторон: в Новосибирск придут затяжные дожди

В середине недели в городе ожидаются осадки и грозы

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В ближайшие трое суток на погоду в Новосибирске и области будут оказывать влияние циклонические системы

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В середине этой недели новосибирцев ждёт дождливая погода.

«Мы полагаем, что в ближайшие трое суток Новосибирская область и смежные регионы будут под влиянием циклонической деятельности — с одной стороны отходящей медленно на восток, а с другой стороны [той], которая распространяется из районов Южного Урала. То есть происходит объединение циклонических систем с запада и с востока, поэтому доминировать будет всё-таки погода с грозовыми дождями, с порывистыми ветрами», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

По его данным, ночная температура в Новосибирской области в ближайшие трое суток, с 3 по 5 июля, будет оставаться примерно на одном уровне: от +11 до +18 градусов. Дневная температура при этом начнёт немного понижаться: если в среду, 3 июля, воздух в Новосибирской области прогреется +25…+30 градусов, то в пятницу, 5 июля, днём ожидается +22…+27.

Согласно прогнозу погоды на сайте Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске сегодня днём будет +26…+28 градусов, местами ожидается небольшой дождь с грозой. В четверг, 4 июля, синоптики также прогнозируют небольшие осадки и грозу в отдельных районах города. Ночью ожидается +16...+18 градусов, днём +26…+28. В пятницу, 5 июля, погода в городе существенно не изменится: в прогнозе по-прежнему значатся дождь и гроза, порывы юго-западного ветра местами могут усиливаться до 14 метров в секунду. Ночная температура будет на уровне +15...+17 градусов, дневная — на уровне +23...+25.

Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

Ранее в лесах под Новосибирском начался грибной сезон — по наблюдениям грибников, сейчас уже растут маслята, белые грибы, подберезовики, моховики и коровники. Также в регионе наблюдается пик популяции бабочек-боярышниц — их гусеницы могут быть опасны для дачных посадок.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Чыр
3 июл 2019 в 07:47

"Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА."
Чо за ней слидить на вашим зашкваринном партале?

3 июл 2019 в 07:59

Списылисты-предсказатели за "угадывание" погоды получают зарплату, учились в вузе...Когда начнут наказывать за бред прогнозный?!

3 июл 2019 в 07:50

Из новости-следить за актуальным прогнозом можно там то там то..А разве бывает актуальный прогноз нашими «предсказателями» погоды.Помню только один раз Ягудин «попал в яблочко» -, предсказывая град в апреле.Так и ходят люди как «человек в футляре» (у кого дождевик при себе,у кого зонтик ,у кого свитер в сумке и .т.д)