Военные вертолёты вылетели из Новосибирска в затопленную Иркутскую область

На помощь пострадавшим от паводков в Иркутской области отправились военные вертолеты из Новосибирска.



Как рассказали в пресс-службе Центрального военного округа, всего из Новосибирска вылетели два вертолета Ми-8АМТШ. По пути экипажи сделают посадку в Кемеровской области, после чего полетят в Братск.



«Экипажи вертолетов подготовлены к выполнению спасательных работ как с водной поверхности, так и с суши. Летчики первого класса имеют разрешение на эвакуацию людей с крыш домов, также имеют огромный опыт перевозки грузов с максимальными взлетными весами», — рассказали в ЦВО.



Всего армия отправит в район чрезвычайной ситуации около тысячи военных и около 300 единиц военной и специальной техники. Военные будут помогать расчищать затронутые паводком районы, мониторить биологическую обстановку, оказывать медпомощь и эвакуировать пострадавших.

