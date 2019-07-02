На перекрёстке Ленина и Советской забыли кусок бетона

На перекрёстке улиц Ленина и Советской в центре Новосибирска прямо на проезжей части оказался кусок железобетона в форме куба. Он лежит прямо на проезжей части и создаёт помеху для водителей.

Во время празднования Дня города и Международного фестиваля цветов улицу Ленина перекрывали. Демонтаж праздничных украшений завершился накануне, но кусок бетона всё ещё лежит на месте.



Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию и ответить на вопрос, когда уберут.