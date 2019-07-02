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Дороги и транспорт

На перекрёстке Ленина и Советской забыли кусок бетона

Проезд по Ленина был закрыт всю прошлую неделю для празднования Дня города

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Во время празднования Дня города проезд по улице Ленина был перегорожен бетонными блоками. Праздник закончился, а бетон остался

Фото: Стас Соколов / НГС

На перекрёстке улиц Ленина и Советской в центре Новосибирска прямо на проезжей части оказался кусок железобетона в форме куба. Он лежит прямо на проезжей части и создаёт помеху для водителей. 

Во время празднования Дня города и Международного фестиваля цветов улицу Ленина перекрывали. Демонтаж праздничных украшений завершился накануне, но кусок бетона всё ещё лежит на месте.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию и ответить на вопрос, когда уберут.

Фото сделано около 13:00

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КОММЕНТАРИИ (19)

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2 июл 2019 в 13:37

в мэрии в кресле мэра забыли коммуниста Локтя.

Жора
2 июл 2019 в 13:34

А кто будет крайним если из-за этого препятствия случится ДТП?

Паха
2 июл 2019 в 13:33

Если начальнику пофиг, то и работники ни чего не делают.