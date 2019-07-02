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Дороги и транспорт

В Новосибирске запустили автобусы с тарифом 150 рублей

Новый автобусный маршрут соединяет Академгородок и аэропорт Толмачёво

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Перевозчик планирует выполнять два рейса в день

Фото: Стас Соколов / НГС

С 1 июля в Новосибирске снова начали ходить автобусы между аэропортом Толмачёво и Академгородком — пока маршрут работает в тестовом режиме.

Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

«Регулярный рейсовый автобус будет ежедневно совершать два оборотных рейса», — уточнили в министерстве.

Согласно расписанию, в 7:50 автобус будет отъезжать от привокзальной площади аэропорта Толмачево. В 9:20 он приедет на остановку «Цветной проезд» в Академгородке, а в 9:30 отправится обратно по тому же маршруту в аэропорт. Второй рейс начнётся вечером в 19:50 из Толмачёво. Обратно от остановки «Цветной проезд» автобус отойдёт в 22:00, чтобы к 23:00 уже быть в аэропорту.

«Тариф на проезд по маршруту № 308 "Цветной проезд — аэропорт Толмачёво» составит 150 рублей, в том числе по городу Новосибирску — 30 рублей», — рассказали в минтрансе Новосибирской области.

В ведомстве пояснили, что возобновить автобусное сообщение между аэропортом и Академгородком областные власти решили по многочисленным просьбам новосибирцев. Тестовый режим работы покажет, насколько рентабелен этот маршрут и есть ли в нём необходимость, добавили в министерстве.

Маршрутные автобусы из Академгородка до Толмачёво не ходили шесть лет. Но в феврале прошлого года горожан попросили проголосовать на сайте ЦУГАЭТ за или против автобусного маршрута № 808 (308) «Цветной проезд — аэропорт Толмачёво». Больше 90% опрошенных поддержали возобновление маршрута.

Позже минтранс Новосибирской области провёл конкурс по этому маршруту и признал победителем «Обскую транспортную компанию». 

«Новый маршрут будет проходить через ОбьГЭС, улицу Петухова и выходить через Ордынское шоссе напрямую до Толмачёво. <...> Цена будет зависеть от пассажиропотока, если там людей не будет — не будем же в убыток ездить. Поставим цену такую, чтобы и не сильно дорого было, и нам выгодно», — рассказывали ранее корреспонденту НГС в «Обской транспортной компании».

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КОММЕНТАРИИ (26)

Бруно
2 июл 2019 в 13:16

И на кой это надо? Два рейса в день, это мёртвому припарка, да и рисковать кто захочет, может автобус вообще не придет.
Вызвал такси к назначенному времени и поехал, не вижу смысла в этих непонятных автобусах

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2 июл 2019 в 13:19

Все делается с пинка и просьб новосибирцев у нас в городе . 1,5 года понадобилось властям чтобы удовлетворить просьбу и пустить два рейса, не густо, можно считать что их так и нет, учитывая расписание и количество рейсов, количество людей для проезда в аэропорт

2 июл 2019 в 13:16

Это издевательство, а не решение проблемы: а как же попадать к утренним рейам, скажем на Москву? Раньше именно по утрам пользовался автобусом от Золотой Долины, теперь же только на такси...