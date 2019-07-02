В Новосибирске запустили автобусы с тарифом 150 рублей

С 1 июля в Новосибирске снова начали ходить автобусы между аэропортом Толмачёво и Академгородком — пока маршрут работает в тестовом режиме.



Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.



«Регулярный рейсовый автобус будет ежедневно совершать два оборотных рейса», — уточнили в министерстве.



Согласно расписанию, в 7:50 автобус будет отъезжать от привокзальной площади аэропорта Толмачево. В 9:20 он приедет на остановку «Цветной проезд» в Академгородке, а в 9:30 отправится обратно по тому же маршруту в аэропорт. Второй рейс начнётся вечером в 19:50 из Толмачёво. Обратно от остановки «Цветной проезд» автобус отойдёт в 22:00, чтобы к 23:00 уже быть в аэропорту.

