В Новосибирске запустили автобусы с тарифом 150 рублей

Перевозчик планирует выполнять два рейса в день
Фото: Стас Соколов / НГС
С 1 июля в Новосибирске снова начали ходить автобусы между аэропортом Толмачёво и Академгородком — пока маршрут работает в тестовом режиме.
Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
«Регулярный рейсовый автобус будет ежедневно совершать два оборотных рейса», — уточнили в министерстве.
Согласно расписанию, в 7:50 автобус будет отъезжать от привокзальной площади аэропорта Толмачево. В 9:20 он приедет на остановку «Цветной проезд» в Академгородке, а в 9:30 отправится обратно по тому же маршруту в аэропорт. Второй рейс начнётся вечером в 19:50 из Толмачёво. Обратно от остановки «Цветной проезд» автобус отойдёт в 22:00, чтобы к 23:00 уже быть в аэропорту.
«Тариф на проезд по маршруту
В ведомстве пояснили, что возобновить автобусное сообщение между аэропортом и Академгородком областные власти решили по многочисленным просьбам новосибирцев. Тестовый режим работы покажет, насколько рентабелен этот маршрут и есть ли в нём необходимость, добавили в министерстве.
Маршрутные автобусы из Академгородка до Толмачёво не ходили шесть лет. Но в феврале прошлого года горожан попросили проголосовать на сайте ЦУГАЭТ за или против автобусного маршрута
Позже минтранс Новосибирской области провёл конкурс по этому маршруту и признал победителем «Обскую транспортную компанию».
«Новый маршрут будет проходить через ОбьГЭС, улицу Петухова и выходить через Ордынское шоссе напрямую до Толмачёво. <...> Цена будет зависеть от пассажиропотока, если там людей не будет — не будем же в убыток ездить. Поставим цену такую, чтобы и не сильно дорого было, и нам выгодно», — рассказывали ранее корреспонденту НГС в «Обской транспортной компании».