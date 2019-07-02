Грузовик насмерть задавил девушку на парковке у магазина на Сибиряков-Гвардейцев

Во вторник, 2 июля, у дома на улице Сибиряков-Гвардейцев, 40 в Кировском районе Новосибирска водитель грузовика задавил насмерть девушку. ДТП случилось напротив магазина «Монетка» около 10:30.

«Газель NEXT двигалась задним ходом к погрузке-выгрузке товара на парковке и совершила наезд на девушку 1998 года рождения, которая впоследствии скончалась в больнице», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

По словам очевидцев, девушка разговаривала по телефону, когда попала под колёса грузовика.