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Грузовик насмерть задавил девушку на парковке у магазина на Сибиряков-Гвардейцев

По словам очевидцев, она разговаривала по телефону, когда попала под колёса

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ДТП произошло на парковке перед магазином «Монетка»

Фото: Владислав Савченков

Во вторник, 2 июля, у дома на улице Сибиряков-Гвардейцев, 40 в Кировском районе Новосибирска водитель грузовика задавил насмерть девушку. ДТП случилось напротив магазина «Монетка» около 10:30. 

«Газель NEXT двигалась задним ходом к погрузке-выгрузке товара на парковке и совершила наезд на девушку 1998 года рождения, которая впоследствии скончалась в больнице», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

По словам очевидцев, девушка разговаривала по телефону, когда попала под колёса грузовика.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

Сегодня утром, 2 июля, на Бердском шоссе после аварии женщину заблокировало в машине.

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КОММЕНТАРИИ (42)

2 июл 2019 в 13:07

А при чем тут "разговаривала по телефону"? Чтобы вызвать симпатии к водителю и осуждение погибшей, типа сама виновата? Так там тротуар для пешеходов

2 июл 2019 в 13:05

Бабьё вообще какое-то неадекватное с этими телефонами. Много раз видел, стоя на красном свете на тротуаре, ведёт баба машину, смотрим в смартфон и вообще на дорогу не смотрит. Так, что погибшая сама виновата. На улице надо по сторонам смотреть, а не с любовником трындеть.

Связист
2 июл 2019 в 13:00

Зачем девушкам телефоны? Они всёравно не умеют ими пользоваться. Может конечно через несколько столетий они познают секрет этой Шайтан коробочки, и смогут хоть как то её применять. Но сейчас они даже суп варят плохо и нерегулярно. Вот собирать грязные носки и трусы в квартире они хорошо умеют.