Около ЦУМа начали рубить аллею с красными клёнами и яблонями — на место приехала полиция

Между ЦУМом и Музеем природы в Железнодорожном районе Новосибирска начали вырубать аллею с красными клёнами и яблонями — здесь построят парковку.

О начавшейся рубке корреспонденту НГС сообщили местные жители.



Возмущенные местные жители попытались остановить рубку и вызвали полицию Фото: Илья Калинин / НГС

«Эта территория ЦУМа, но она очень сильно граничит с нами. Они (владельцы ЦУМа. — Прим. ред.) собственники. В прошлом году они убирали [деревья] вдоль Димитрова, а сейчас убирают эту часть. Но они прям наступают нам на пятки, даже на нашу территорию залезли. <…> Вот тут ходил мужчина, он тут главный, сказал, что у них есть разрешение [на рубку] до 20 июля. Мы вызвали полицию, пусть проверяют все документы», — рассказала корреспонденту НГС старшая дома по улице Вокзальная магистраль, 11 Надежда Мазанько.



Рабочие рубили аллею с яблонями и клёнами, которую мэрия благоустраивала в прошлом году — заасфальтировала там дорожки Фото: Илья Калинин / НГС

Как объяснил корреспонденту НГС присутствовавший на месте начальник службы эксплуатации ЦУМа Сергей Крюков, деревья будут вырублены не все, а только попадающие в зону от угла бетонного забора магазина до проспекта Димитрова. В зону сноса попали яблони и особый вид кленов, листья которого краснеют к осени. Местные жители утверждали, что эти деревья занесены в «Красную книгу».



Приехавшая полиция опросила начальника службы эксплуатации ЦУМа Сергея Крюкова (слева на фото) и составила протокол Фото: Илья Калинин / НГС



Прибывшие полицейские опросили Крюкова и составили протокол. Редакция НГС направила в мэрию запрос о законности вырубки.



Часть деревьев ближе к дому останется, на остальном месте разместится платная парковка Фото: Илья Калинин / НГС