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Город

Около ЦУМа начали рубить аллею с красными клёнами и яблонями — на место приехала полиция

На месте деревьев владельцы магазина сделают автостоянку

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Сегодня утром начали рубить деревья между ЦУМом и музеем Природы

Фото: Илья Калинин / НГС 

Между ЦУМом и Музеем природы в Железнодорожном районе Новосибирска начали вырубать аллею с красными клёнами и яблонями — здесь построят парковку.

О начавшейся рубке корреспонденту НГС сообщили местные жители.

Возмущенные местные жители попытались остановить рубку и вызвали полицию

«Эта территория ЦУМа, но она очень сильно граничит с нами. Они (владельцы ЦУМа. — Прим. ред.) собственники. В прошлом году они убирали [деревья] вдоль Димитрова, а сейчас убирают эту часть. Но они прям наступают нам на пятки, даже на нашу территорию залезли. <…> Вот тут ходил мужчина, он тут главный, сказал, что у них есть разрешение [на рубку] до 20 июля. Мы вызвали полицию, пусть проверяют все документы», — рассказала корреспонденту НГС старшая дома по улице Вокзальная магистраль, 11 Надежда Мазанько.

Рабочие рубили аллею с яблонями и клёнами, которую мэрия благоустраивала в прошлом году — заасфальтировала там дорожки

Как объяснил корреспонденту НГС присутствовавший на месте начальник службы эксплуатации ЦУМа Сергей Крюков, деревья будут вырублены не все, а только попадающие в зону от угла бетонного забора магазина до проспекта Димитрова. В зону сноса попали яблони и особый вид кленов, листья которого краснеют к осени. Местные жители утверждали, что эти деревья занесены в «Красную книгу».

Приехавшая полиция опросила начальника службы эксплуатации ЦУМа Сергея Крюкова (слева на фото) и составила протокол

Прибывшие полицейские опросили Крюкова и составили протокол. Редакция НГС направила в мэрию запрос о законности вырубки.

Часть деревьев ближе к дому останется, на остальном месте разместится платная парковка

В сентябре 2018 года НГС рассказал о строительстве возле ЦУМа парковки вдоль проспекта Димитрова, в результате которой также вырубались деревья. А в конце июня вырубили часть леса напротив Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного — этот участок мэрия отдала под автодром

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КОММЕНТАРИИ (109)

Да уж
2 июл 2019 в 12:38

При Локте пол города вырубили, "дровосек". Наоборот надо высаживать, а они рубят.

Фото пользователя
2 июл 2019 в 12:41

Территория ЦУМа - это колхоз посреди города. Не удивлюсь, если вместо сквера (а точнее зарослей не эстетичных) и парковки появятся очередные киоски с чебуреками, шашлыками и прочими чудесами, как и по периметру всего этого чудо-магазина.

Фото пользователя
2 июл 2019 в 12:38

Когда уже этот цум обанкротится?