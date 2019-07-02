Около ЦУМа начали рубить аллею с красными клёнами и яблонями — на место приехала полиция

Сегодня утром начали рубить деревья между ЦУМом и музеем Природы
Фото: Илья Калинин / НГС
Между ЦУМом и Музеем природы в Железнодорожном районе Новосибирска начали вырубать аллею с красными клёнами и яблонями — здесь построят парковку.
О начавшейся рубке корреспонденту НГС сообщили местные жители.
«Эта территория ЦУМа, но она очень сильно граничит с нами. Они (владельцы ЦУМа. — Прим. ред.) собственники. В прошлом году они убирали [деревья] вдоль Димитрова, а сейчас убирают эту часть. Но они прям наступают нам на пятки, даже на нашу территорию залезли. <…> Вот тут ходил мужчина, он тут главный, сказал, что у них есть разрешение [на рубку] до 20 июля. Мы вызвали полицию, пусть проверяют все документы», — рассказала корреспонденту НГС старшая дома по улице Вокзальная магистраль, 11 Надежда Мазанько.
Как объяснил корреспонденту НГС присутствовавший на месте начальник службы эксплуатации ЦУМа Сергей Крюков, деревья будут вырублены не все, а только попадающие в зону от угла бетонного забора магазина до проспекта Димитрова. В зону сноса попали яблони и особый вид кленов, листья которого краснеют к осени. Местные жители утверждали, что эти деревья занесены в «Красную книгу».
Прибывшие полицейские опросили Крюкова и составили протокол. Редакция НГС направила в мэрию запрос о законности вырубки.
В сентябре 2018 года НГС рассказал о строительстве возле ЦУМа парковки вдоль проспекта Димитрова, в результате которой также вырубались деревья. А в конце июня вырубили часть леса напротив Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного — этот участок мэрия отдала под автодром.