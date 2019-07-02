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Образование

«Мы не вымогатели»: учителя из школы № 82 заявили, что никогда не требовали денег от родителей

Они заявили, что деньги в школе собирают только на добровольной основе

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Родители и педагоги из школы № 82 отправили коллективные письма сразу в несколько ведомств 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Родители и педагоги новосибирской школы № 82, в которой жаловались на поборы, написали коллективное письмо в прокуратуру, СК и министерство образования — они заявили, что в школе деньги никогда не требовали.

Копии писем есть в распоряжении редакции НГС. Под тем, что написали учителя, — 26 подписей. Они написали, что информацию о поборах считают недостоверной.

«Ни мы, ни наш руководитель не вымогатели и не взяточники и никогда ими не были! Мы не занимаемся сбором денег. И не надо юродствовать над помогающим школе Фондом содействия развитию школы! Эта общественная организация имеет право предложить родителям наших учеников, как и любым другим гражданам, оказать добровольную помощь школе. Причём именно добровольную, как бы ни издевались над этой формулировкой злопыхатели. Нам хочется подчеркнуть, что никогда никаких санкций в отношении родителей, не оказывающих материальную поддержку Фонду, не было и не будет», — написали учителя.

Подобное письмо составили родители некоторых учащихся — под ним собрали подпись более 50 человек. «Мы заявляем, что за весь период обучения на нас ни разу не было оказано давление с целью вымогательства денежных средств! Все поступления в Фонд содействия развитию школы осуществлялись абсолютно добровольно. Мы считаем нормальной ситуацией, когда родители оказывают посильную помощь добровольно», — заявили родители в письме.

Оба письма направили в областное министерство образования, департамент образования мэрии, Дзержинский отдел образования, прокуратуру, СК, а также в редакцию НГС.

«У меня ребёнок здесь семь лет учится, такого никогда не было. И у остальных также. Если мы что-то делали, то всё было добровольно. <...> Я разговаривала с некоторыми [кто подписался под письмом с сообщением о поборах], они сказали, что "мы подписывали, но не в этом плане, а что мы хотели третий класс чтобы открыли"», — пояснила корреспонденту НГС одна из подписавшихся мам Анна А.

О поборах в школе № 82 в Дзержинском районе НГС сообщили родители девятиклассников. По их словам, за перевод в 10-й класс с них потребовали пять тысяч рублей в год. Кроме того, вместо универсального 10-го класса, в школе решили открыть два профильных вопреки их пожеланиям. Как сообщили НГС в департаменте образования мэрии в ответ на официальный запрос, с 27 июня поступило как минимум девять заявлений на открытие нового универсального класса, поэтому его откроют в следующем году наравне с экономическим и медицинским. 

После публикации на НГС стало известно об ещё одном случае поборов — уже с будущих четвероклассников. Сейчас прокуратура, Следственный комитет и департамент образования мэрии проводят проверку в школе

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КОММЕНТАРИИ (58)

Ольга
2 июл 2019 в 15:11

Да конееееечно))) добровольно принудительные поборы в каждой школе и попробуй не здай- загнобят и родителей ребенка.

С той стороны
2 июл 2019 в 15:12

А разве кто то возражает ? что оформлено всё как добровольные взносы . Тут речь о фактическом принудительном взыскании этого платежа , постоянном контроле над тем подписали или нет договор родители и внесли или нет платеж , постоянном напоминании - что платеж надо внести и по сути постоянном ФАКТИЧЕСКИ оказываемом ДАВЛЕНИИ ! со стороны представителей школы на родителей . С целью получить этот ПЯТАК . И это во многих школах. Речь только об этом и не надо переворачивать.

ненейка
2 июл 2019 в 15:09

Педагоги дали задний ход, ещё активных родителей подключили. В советское время поборов не было, и парты новые покупались и учебники.