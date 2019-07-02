«Мы не вымогатели»: учителя из школы № 82 заявили, что никогда не требовали денег от родителей

Родители и педагоги из школы
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Родители и педагоги новосибирской школы
Копии писем есть в распоряжении редакции НГС. Под тем, что написали учителя, — 26 подписей. Они написали, что информацию о поборах считают недостоверной.
«Ни мы, ни наш руководитель не вымогатели и не взяточники и никогда ими не были! Мы не занимаемся сбором денег. И не надо юродствовать над помогающим школе Фондом содействия развитию школы! Эта общественная организация имеет право предложить родителям наших учеников, как и любым другим гражданам, оказать добровольную помощь школе. Причём именно добровольную, как бы ни издевались над этой формулировкой злопыхатели. Нам хочется подчеркнуть, что никогда никаких санкций в отношении родителей, не оказывающих материальную поддержку Фонду, не было и не будет», — написали учителя.
Подобное письмо составили родители некоторых учащихся — под ним собрали подпись более 50 человек. «Мы заявляем, что за весь период обучения на нас ни разу не было оказано давление с целью вымогательства денежных средств! Все поступления в Фонд содействия развитию школы осуществлялись абсолютно добровольно. Мы считаем нормальной ситуацией, когда родители оказывают посильную помощь добровольно», — заявили родители в письме.
Оба письма направили в областное министерство образования, департамент образования мэрии, Дзержинский отдел образования, прокуратуру, СК, а также в редакцию НГС.
«У меня ребёнок здесь семь лет учится, такого никогда не было. И у остальных также. Если мы что-то делали, то всё было добровольно. <...> Я разговаривала с некоторыми [кто подписался под письмом с сообщением о поборах], они сказали, что "мы подписывали, но не в этом плане, а что мы хотели третий класс чтобы открыли"», — пояснила корреспонденту НГС одна из подписавшихся мам Анна А.
О поборах в школе
После публикации на НГС стало известно об ещё одном случае поборов — уже с будущих четвероклассников. Сейчас прокуратура, Следственный комитет и департамент образования мэрии проводят проверку в школе.