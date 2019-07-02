2 июля вторник
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 63.05
eur 71.40
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 63.05
eur 71.40

Все новости

Все новости
Образование

В новосибирском вузе сделали чат-бота для выбора профессии

Его назвали «ЙЕТИ по имени НЭТИ»

Поделиться

304
2 Обсудить

Для начала общения с ботом абитуриенту нужно всего лишь написать ему в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В Новосибирском государственном университете создали чат-бота «ЙЕТИ по имени НЭТИ». Его главной задачей будет помощь абитуриентам с выбором будущей профессии, также он сможет познакомить их с историей вуза и подберёт специальность по сфере деятельности и предметам ЕГЭ.

Чат-бот будет постоянно оповещать абитуриентов о важных событиях и новостях, связанных с приемной комиссией. Его официально прикрепят к официальной группе НГТУ в соцсети «ВКонтакте». Чтобы начать общение с чат-ботом, нужно ему написать.

«Чат-бот поможет быстро найти наиболее подходящее направление обучения. Для этого достаточно выбрать в меню сферу желаемой подготовки или предметы ЕГЭ. Например, если я сдал русский, математику и информатику, то мне достаточно выбрать эти предметы, и бот предложит мне подходящие направления», — цитирует разработчика чат-бота, студента Александра Блинова, пресс-служба университета.

Разработчики рассказали, что при создании бота пытались создать не просто машину, а персонажа. По задумке, он будет общаться с абитуриентами на «ты»» и поможет им упростить общение с вузом и поступление.

В середине июня появилась информация, что в НГТУ решили отремонтировать фасады первого корпуса и общежитий к Молодёжному чемпионату мира по хоккею. Сейчас в вузе проводят экспертизу, чтобы установить, сколько квадратных метров фасада надо будет восстановить.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

НГТУобразованиеинтернет

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (2)

456
2 июл 2019 в 12:23

Своего ума в школе не дали, теперь еще и профессию за них боты выбирать будут.

Иван
2 июл 2019 в 12:27

Шапку с Гарри Потера надо)