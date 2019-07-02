В новосибирском вузе сделали чат-бота для выбора профессии

Чат-бот будет постоянно оповещать абитуриентов о важных событиях и новостях, связанных с приемной комиссией. Его официально прикрепят к официальной группе НГТУ в соцсети «ВКонтакте». Чтобы начать общение с чат-ботом, нужно ему написать.

В Новосибирском государственном университете создали чат-бота «ЙЕТИ по имени НЭТИ». Его главной задачей будет помощь абитуриентам с выбором будущей профессии, также он сможет познакомить их с историей вуза и подберёт специальность по сфере деятельности и предметам ЕГЭ.

«Чат-бот поможет быстро найти наиболее подходящее направление обучения. Для этого достаточно выбрать в меню сферу желаемой подготовки или предметы ЕГЭ. Например, если я сдал русский, математику и информатику, то мне достаточно выбрать эти предметы, и бот предложит мне подходящие направления», — цитирует разработчика чат-бота, студента Александра Блинова, пресс-служба университета.

Разработчики рассказали, что при создании бота пытались создать не просто машину, а персонажа. По задумке, он будет общаться с абитуриентами на «ты»» и поможет им упростить общение с вузом и поступление.



В середине июня появилась информация, что в НГТУ решили отремонтировать фасады первого корпуса и общежитий к Молодёжному чемпионату мира по хоккею. Сейчас в вузе проводят экспертизу, чтобы установить, сколько квадратных метров фасада надо будет восстановить.

