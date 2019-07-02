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«Все машины стоят, отрезан путь»: семья новосибирцев застряла в Иркутской области из-за наводнения

Из-за опасного паводка федеральная трасса закрыта уже 6 дней

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Из-за наводнения в Иркутской области была закрыта трасса «Сибирь». Сегодня около полудня движение открыли

Фото: Зойирхон Акрамов

Жители Новосибирска застряли в Тулуне на несколько дней из-за наводнения, затопившего федеральную трассу в Иркутской области. 

Новосибирец Зойирхон Акрамов вместе с семьёй находится в Тулуне трое суток. Почти сразу после того, как путешественник рассказал корреспонденту НГС о случившемся, дорогу открыли.

«У нас легковая [машина]. Мы ехали из Читы, Байкал, Иркутск посмотрели. Сейчас уже третьи сутки дорога закрыта, эта трасса "Сибирь"», — рассказал Акрамов. К Тулуну можно было подъехать с востока, а с запада подъезда уже не было.

На въезде в Тулун есть мост, говорит Акрамов, возле которого собрались смытые дома, доски и мусор.

«Вода вырвалась из берегов, почти весь город затоплен водой, все машины стоят, отрезан путь. Только на электричке можно уехать в тот конец — в Красноярск, Новосибирск. А трассы — всё закрыто. Фуры шесть-семь дней стоят», — рассказывает очевидец.

В Тулун пускали только легковые машины, фуры останавливали на въезде

«Обстановка в городе нормальная, хорошая. Народ в городе помогает друг другу. Тут организовалась полевая кухня для желающих, кто остался на дороге, кто без домов, без жилья, без крова», — говорит Акрамов.

Он добавил, что тем, кто остался без дома, выдают еду и воду. Из других регионов продукты привозят фурами и тоже раздают.

В городе развернули полевую кухню

Всем желающим еду и воду раздавали бесплатно

«Многие взяли с собой печки — они сами готовят. Всё тихо, всё спокойно, никто не недоволен — такого нет. Народ нормальный: все понимают всё — беда, трагедия. Все понимают. Что можно поделать?» — отмечает Зойирхон Акрамов.

В Тулуне затоплены и автозаправки

Частные дома стоят разрушенными после наводнения

«Машин много, в основном легковушек из разных регионов: Владивосток, Хабаровск, Чита, Иркутск, Улан-Удэ. Все оттуда, кто едет, тут стоят», — рассказал Акрамов.

Многие припарковывались в нескольких километров от разлившейся реки Ии. Ночевать автомобилистам приходится в машинах.

Дорогу из Тулуна чистили неделю, говорит Акрамов

По информации Главного управления МЧС по Новосибирской области, трасса была закрыта для всех видов транспорта по федеральной автодороге Р-255 «Сибирь». «Такие меры приняты из-за подтопленных паводковыми водами нескольких участков дорожного полотна и проведением восстановительных работ при ликвидации последствий паводка», — сообщало ведомство.

«По-моему, из-за домов здесь пробка образовалась, а, может быть, уровень воды был сильный: затопило весь город. Он ещё ниже находится, чем другие районы Иркутской области. Из-за этого тут большой удар сюда пришёл», — считает очевидец.

Машины остановились в нескольких километрах от Ии

Местные жители, по словам новосибирца, занимаются своими обычными делами, у приезжих занятий не очень много.

«Кто-то машины моет, сидят, кто разговаривает, беседует, общается, знакомятся, кто гуляет по городу», — описал Акрамов жизнь в затопленном Тулуне.

В городе разлилась река Ия

Остатки домов и мусора сбились в кучу 

Накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился оказать помощь жителям пострадавших от паводка районов Иркутской области.

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КОММЕНТАРИИ (14)

С той стороны
2 июл 2019 в 13:49

Читал мнение экспертов , которые утверждают что в совокупности с проливными дождями к такому мощному паводку привела - бесконтрольная вырубка леса ! ....а лес там рубит компания Илим . А к Илиму раньше имел отношение господин Медведев по питеру еще . И едет этот лес прямиком в Китай .

вопрос
2 июл 2019 в 13:53

А в чем новость? То что там ЧП, вещают все каналы на ТВ.
Они освещают все нюансы затопления.Что нового сообщил Акрамов? Или он просто решил отметится на НГС?
Ну вот честно, я не пойму в чем новость и зачем её публикует НГС?
Если там присутствует слово новосибирец, то это повод для статьи? Я вот по делам собираюсь в Красноярский край, давайте я сделаю фото с ГЭС, напишу, что она работает, паники нет, как нет и предпосылок к аварии.Будет статья?

лена путина
2 июл 2019 в 13:53

укреплять берега надо! ввп повернись к россии и начни заниматься внутренними проблемами, раз создал систему, которая вот такая. посмотрите на китай, господин президент. а то новости : трамп встретился с путиным, путин и кружка с чем то, и тд. а тут иркутск) ой, иль на укрепление денюжек нет? все пасе отдали?