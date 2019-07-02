«Все машины стоят, отрезан путь»: семья новосибирцев застряла в Иркутской области из-за наводнения

Из-за наводнения в Иркутской области была закрыта трасса «Сибирь». Сегодня около полудня движение открыли

Жители Новосибирска застряли в Тулуне на несколько дней из-за наводнения, затопившего федеральную трассу в Иркутской области. Новосибирец Зойирхон Акрамов вместе с семьёй находится в Тулуне трое суток. Почти сразу после того, как путешественник рассказал корреспонденту НГС о случившемся, дорогу открыли. «У нас легковая [машина]. Мы ехали из Читы, Байкал, Иркутск посмотрели. Сейчас уже третьи сутки дорога закрыта, эта трасса "Сибирь"», — рассказал Акрамов. К Тулуну можно было подъехать с востока, а с запада подъезда уже не было.

На въезде в Тулун есть мост, говорит Акрамов, возле которого собрались смытые дома, доски и мусор. «Вода вырвалась из берегов, почти весь город затоплен водой, все машины стоят, отрезан путь. Только на электричке можно уехать в тот конец — в Красноярск, Новосибирск. А трассы — всё закрыто. Фуры шесть-семь дней стоят», — рассказывает очевидец.

В Тулун пускали только легковые машины, фуры останавливали на въезде Фото: Зойирхон Акрамов

«Обстановка в городе нормальная, хорошая. Народ в городе помогает друг другу. Тут организовалась полевая кухня для желающих, кто остался на дороге, кто без домов, без жилья, без крова», — говорит Акрамов. Он добавил, что тем, кто остался без дома, выдают еду и воду. Из других регионов продукты привозят фурами и тоже раздают.

В городе развернули полевую кухню Фото: Зойирхон Акрамов

Всем желающим еду и воду раздавали бесплатно Фото: Зойирхон Акрамов

«Многие взяли с собой печки — они сами готовят. Всё тихо, всё спокойно, никто не недоволен — такого нет. Народ нормальный: все понимают всё — беда, трагедия. Все понимают. Что можно поделать?» — отмечает Зойирхон Акрамов.

В Тулуне затоплены и автозаправки Фото: Зойирхон Акрамов

Частные дома стоят разрушенными после наводнения Фото: Зойирхон Акрамов

«Машин много, в основном легковушек из разных регионов: Владивосток, Хабаровск, Чита, Иркутск, Улан-Удэ. Все оттуда, кто едет, тут стоят», — рассказал Акрамов.

Многие припарковывались в нескольких километров от разлившейся реки Ии. Ночевать автомобилистам приходится в машинах.

Дорогу из Тулуна чистили неделю, говорит Акрамов Фото: Зойирхон Акрамов

По информации Главного управления МЧС по Новосибирской области, трасса была закрыта для всех видов транспорта по федеральной автодороге Р-255 «Сибирь». «Такие меры приняты из-за подтопленных паводковыми водами нескольких участков дорожного полотна и проведением восстановительных работ при ликвидации последствий паводка», — сообщало ведомство. «По-моему, из-за домов здесь пробка образовалась, а, может быть, уровень воды был сильный: затопило весь город. Он ещё ниже находится, чем другие районы Иркутской области. Из-за этого тут большой удар сюда пришёл», — считает очевидец.

Машины остановились в нескольких километрах от Ии Фото: Зойирхон Акрамов

Местные жители, по словам новосибирца, занимаются своими обычными делами, у приезжих занятий не очень много. «Кто-то машины моет, сидят, кто разговаривает, беседует, общается, знакомятся, кто гуляет по городу», — описал Акрамов жизнь в затопленном Тулуне.

В городе разлилась река Ия Фото: Зойирхон Акрамов

Остатки домов и мусора сбились в кучу Фото: Зойирхон Акрамов