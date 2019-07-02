Новосибирский фотограф устроил фотосессию с маленькой девочкой в коробке на свалке

Фотограф Сергей Павлов сделал серию концептуальных снимков на одном из мусорных полигонов Новосибирска — он показал, как легко потеряться среди информационного мусора и ложных ценностей.

Сергей Павлов рассказал корреспонденту НГС, что фотосессию провёл на мусорном полигоне на ОбьГЭС.

«Это давно не работающий полигон в Советском районе. <...> Изначально я планировал использовать в этой фотосессии взрослую модель, девушку. Потом подумал, и возникла мысль, что сама свалка — это образ той информации, которую неважно, взрослый или ребёнок, получает в наше время. Модель — это у меня знакомая есть, представитель этой девочки, я предложил, спросил, не напугает ли её фотосессия на помойке, так скажем. Она отреагировала вообще на ура. После этого она писала, что её ребёнок просто был в шоке, что всё понравилось, и что хотелось бы повторить в этом же месте, пофотографироваться. Ей семь лет», — рассказал фотограф.

