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Новосибирский фотограф устроил фотосессию с маленькой девочкой в коробке на свалке

Он попытался показать информационный мусор, который окружает детей

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Фотограф сравнил мусор на полигоне с информационным мусором, который окружает современного человека

Фото: Сергей Павлов

Фотограф Сергей Павлов сделал серию концептуальных снимков на одном из мусорных полигонов Новосибирска — он показал, как легко потеряться среди информационного мусора и ложных ценностей.

Сергей Павлов рассказал корреспонденту НГС, что фотосессию провёл на мусорном полигоне на ОбьГЭС.

«Это давно не работающий полигон в Советском районе. <...> Изначально я планировал использовать в этой фотосессии взрослую модель, девушку. Потом подумал, и возникла мысль, что сама свалка — это образ той информации, которую неважно, взрослый или ребёнок, получает в наше время. Модель — это у меня знакомая есть, представитель этой девочки, я предложил, спросил, не напугает ли её фотосессия на помойке, так скажем. Она отреагировала вообще на ура. После этого она писала, что её ребёнок просто был в шоке, что всё понравилось, и что хотелось бы повторить в этом же месте, пофотографироваться. Ей семь лет», — рассказал фотограф. 

Фотосессия прошла на закрытом мусорном полигоне на ОбьГЭС

По словам фотографа, среди ложных ценностей взрослой жизни чистым остаётся лишь взгляд ребёнка — об этом он написал на своей странице в VK 

Изначально на эту фотосессию хотели позвать взрослую девушку

7-летней модели очень понравилось участие в этой съёмке, заверил фотограф 

Новосибирцы нередко устраивают необычные фотосессии — например, с девушками и оружием или с балеринами на ТЭЦ. А недавно снимки молодой актрисы «Красного факела» с младенцем опубликовал сайт известного итальянского журнала Vogue.

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КОММЕНТАРИИ (7)

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2 июл 2019 в 16:16

Какой кошмар. И это искусство? По моему, это просто какая-то пародия на пошлость.

Фото пользователя
2 июл 2019 в 16:20

Ребенка на помойке фотать?? ниче не смущает? там вонь и зараза всякая.

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2 июл 2019 в 16:13

кремлеботам нельзя говорить с такими девочками))))) их посадят)