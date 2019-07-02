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СГК перенесла сроки отключений горячей воды в Новосибирске

Часть домов в Ленинском районе передумали отключать в июле

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Горячую воду на левом берегу коммунальщики решили отключить в августе

Фото: Стас Соколов / НГС

Сибирская генерирующая компания перенесла сроки испытания теплосетей в Ленинском районе Новосибирска на август.


Как накануне рассказывали НГС в пресс-службе мэрии Новосибирска, испытания в зоне работы ТЭЦ-2 в Ленинском районе должны были начаться 4 июля и закончиться 17 июля. Сегодня коммунальщики сообщили, что даты отключения домов на левом берегу переносятся. Испытания в правобережной зоне действия ТЭЦ-2 начнутся, как и планировалось, 4 июля.

«По нескольким этапам были скорректированы сроки проведения испытаний — перенесены на более поздние даты. С 9 по 17 июля 2019 года в зоне ТЭЦ-4 будут испытаны сети в Калининском и Дзержинском районах города. С 12 по 19 августа пройдут испытания по зоне ТЭЦ-2 в Ленинском районе. Перенос графиков связан с изменением режимов работы новосибирских ТЭЦ в летний межотопительный период», — рассказали в пресс-службе энергокомпании.

Испытания теплосетей будут вестись круглосуточно, а подключать дома к горячей воде коммунальщики будут по мере устранения дефектов.

В СГК также предупредили о возможных прорывах и размывах грунта из-за повышенного давления. Новосибирцев просят быть осторожными: не заходить за ограждения в местах работ, не подходить к местам прорывов трубопровода и не забираться в тепловые камеры.

Первые отключения горячей воды начались в городе 13 мая.

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КОММЕНТАРИИ (26)

...
2 июл 2019 в 11:36

Помнится давно, кто-то из властей обещал, что с 2017 года отключений воды больше не будет?

Фото пользователя
2 июл 2019 в 12:15

Угадай страну по фотографии .))

2 июл 2019 в 12:11

А ну и правильно, не графья поди. Ковшик и тазик с кипятильником наше все.