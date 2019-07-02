СГК перенесла сроки отключений горячей воды в Новосибирске

Горячую воду на левом берегу коммунальщики решили отключить в августе
Фото: Стас Соколов / НГС
Сибирская генерирующая компания перенесла сроки испытания теплосетей в Ленинском районе Новосибирска на август.
Как накануне рассказывали НГС в пресс-службе мэрии Новосибирска, испытания в зоне работы ТЭЦ-2 в Ленинском районе должны были начаться 4 июля и закончиться 17 июля. Сегодня коммунальщики сообщили, что даты отключения домов на левом берегу переносятся. Испытания в правобережной зоне действия ТЭЦ-2 начнутся, как и планировалось, 4 июля.
«По нескольким этапам были скорректированы сроки проведения испытаний — перенесены на более поздние даты. С 9 по 17 июля 2019 года в зоне ТЭЦ-4 будут испытаны сети в Калининском и Дзержинском районах города. С 12 по 19 августа пройдут испытания по зоне ТЭЦ-2 в Ленинском районе. Перенос графиков связан с изменением режимов работы новосибирских ТЭЦ в летний межотопительный период», — рассказали в пресс-службе энергокомпании.
Испытания теплосетей будут вестись круглосуточно, а подключать дома к горячей воде коммунальщики будут по мере устранения дефектов.
В СГК также предупредили о возможных прорывах и размывах грунта из-за повышенного давления. Новосибирцев просят быть осторожными: не заходить за ограждения в местах работ, не подходить к местам прорывов трубопровода и не забираться в тепловые камеры.
Первые отключения горячей воды начались в городе 13 мая.