СГК перенесла сроки отключений горячей воды в Новосибирске

Сибирская генерирующая компания перенесла сроки испытания теплосетей в Ленинском районе Новосибирска на август.



Как накануне рассказывали НГС в пресс-службе мэрии Новосибирска, испытания в зоне работы ТЭЦ-2 в Ленинском районе должны были начаться 4 июля и закончиться 17 июля. Сегодня коммунальщики сообщили, что даты отключения домов на левом берегу переносятся. Испытания в правобережной зоне действия ТЭЦ-2 начнутся, как и планировалось, 4 июля.

«По нескольким этапам были скорректированы сроки проведения испытаний — перенесены на более поздние даты. С 9 по 17 июля 2019 года в зоне ТЭЦ-4 будут испытаны сети в Калининском и Дзержинском районах города. С 12 по 19 августа пройдут испытания по зоне ТЭЦ-2 в Ленинском районе. Перенос графиков связан с изменением режимов работы новосибирских ТЭЦ в летний межотопительный период», — рассказали в пресс-службе энергокомпании.