Защита бывшего главы НИИТО Михаила Садового обжаловала приговор

Как ранее рассказывали в прокуратуре Новосибирской области, в декабре 2014 года — январе 2015 года Михаил Садовой издал приказ о премировании 10 сотрудников НИИТО суммами от 640 тысяч до 4,1 миллиона рублей.

«Условием выплаты премий являлась передача ему и его подельнику большей части выплаченных денежных средств. Таким способом Садовому и соучастнику (находится в розыске) удалось похитить средства федерального бюджета в размере свыше 10 миллионов рублей. Экс-директор не признал свою вину. Он указал, что не помнит, подписывал ли приказы о выплате премий, требований о передаче денег он сотрудникам не высказывал, по его мнению, им допущена небрежность при контролировании фонда оплаты труда, денежные средства от сотрудников он не получал, корыстного умысла не имел», — объясняли в прокуратуре.



Приговор Михаилу Садовому судья огласила 17 июня — корреспонденты НГС следили за происходящим в суде в режиме онлайн. Бывший глава НИИТО получил три года колонии общего режима — в срок отбытия наказания ему должны зачесть то время, которое он провёл под домашним арестом (с февраля 2018 года). Также, согласно приговору, осуждённый должен выплатить штраф 100 тысяч рублей и погасить ущерб, который вместе со своим предполагаемым сообщником — бывшим заместителем главы института — нанёс Минздраву России. При этом часть ущерба — 1,5 миллиона рублей, на момент вынесения приговора Михаил Садовой уже выплатил.