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Криминал

Защита бывшего главы НИИТО Михаила Садового обжаловала приговор

Апелляционная жалоба поступила в Центральный районный суд

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После вынесения приговора Михаила Садового взяли под стражу — до этого он был под домашним арестом

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Центральный районный суд Новосибирска поступила апелляционная жалоба на приговор бывшему директору НИИТО Михаилу Садовому, который получил реальный срок в колонии общего режима за растрату миллионов.

Жалобу подала сторона защиты, рассказали корреспонденту НГС в Центральном районном суде.

Как ранее рассказывали в прокуратуре Новосибирской области, в декабре 2014 года — январе 2015 года Михаил Садовой издал приказ о премировании 10 сотрудников НИИТО суммами от 640 тысяч до 4,1 миллиона рублей.

«Условием выплаты премий являлась передача ему и его подельнику большей части выплаченных денежных средств. Таким способом Садовому и соучастнику (находится в розыске) удалось похитить средства федерального бюджета в размере свыше 10 миллионов рублей. Экс-директор не признал свою вину. Он указал, что не помнит, подписывал ли приказы о выплате премий, требований о передаче денег он сотрудникам не высказывал, по его мнению, им допущена небрежность при контролировании фонда оплаты труда, денежные средства от сотрудников он не получал, корыстного умысла не имел», — объясняли в прокуратуре.

Приговор Михаилу Садовому судья огласила 17 июня — корреспонденты НГС следили за происходящим в суде в режиме онлайн. Бывший глава НИИТО получил три года колонии общего режима — в срок отбытия наказания ему должны зачесть то время, которое он провёл под домашним арестом (с февраля 2018 года). Также, согласно приговору, осуждённый должен выплатить штраф 100 тысяч рублей и погасить ущерб, который вместе со своим предполагаемым сообщником — бывшим заместителем главы института — нанёс Минздраву России. При этом часть ущерба — 1,5 миллиона рублей, на момент вынесения приговора Михаил Садовой уже выплатил. 

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КОММЕНТАРИИ (8)

!!!
2 июл 2019 в 11:20

он не помнит подписывал ли приказы на премии
срочно одинокие пикеты, в защиту" .
произвол, режим
человек не помнит же...

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2 июл 2019 в 11:19

Вот так вот,формулировку какую подготовил то -не помню что подсовывали на подпись,не просматривало..Самое главное иметь хорошего адвоката судя по наблюдениям за растратчиками миллионными и миллиардными.

Шкаff
2 июл 2019 в 11:25

#свободуСадовому
Заманали москвичи Новосиб под себя подминать.