Пешеходные дорожки в сквере Славы превратились в груду камней

В сквере Славы в Ленинском районе Новосибирска разобрали пешеходные дорожки — сейчас там идёт реконструкция.

Перекопанные дорожки корреспондент НГС заметил сегодня утром: часть из них была уже полностью очищена от асфальта, на других ещё лежали куски разломанного покрытия.

Ремонтировать сквер начали в июне. 4 июня здесь поставили несколько синих палаток и умывальников для рабочих.

После этого местные жители столкнулись с тем, что из-за реконструкции были перегорожены дорожки, по которым вокруг парка люди ездили на велосипедах и роликах. Тогда начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова рассказала НГС, что дорожки будут закрыты в течение нескольких месяцев.