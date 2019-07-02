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Город

Пешеходные дорожки в сквере Славы превратились в груду камней

Сначала их перекрывали для пешеходов, а сейчас по ним просто невозможно ходить

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Реконструкция сквера началась в июне

Фото: Стас Соколов / НГС

В сквере Славы в Ленинском районе Новосибирска разобрали пешеходные дорожки — сейчас там идёт реконструкция.

Перекопанные дорожки корреспондент НГС заметил сегодня утром: часть из них была уже полностью очищена от асфальта, на других ещё лежали куски разломанного покрытия.

Ремонтировать сквер начали в июне. 4 июня здесь поставили несколько синих палаток и умывальников для рабочих.

После этого местные жители столкнулись с тем, что из-за реконструкции были перегорожены дорожки, по которым вокруг парка люди ездили на велосипедах и роликах. Тогда начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова рассказала НГС, что дорожки будут закрыты в течение нескольких месяцев. 

Но после этого Терешкова сообщила, что по просьбам жителей дорожки открыли.

Ремонт в парке будет идти до конца лета

С некоторых дорожек уже убрали куски асфальта

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КОММЕНТАРИИ (18)

Маруся
2 июл 2019 в 12:01

Вот зачем, новый асфальт (положили в прошлом году) весь снимать?!
И наверное начнут класть плитку?!
Которая будет как и везде, лежать не ровно, постоянно в проваленным состоянии, вода будет вечно там скапливаться...... Кататься невозможно будет ни на чем... ЗАЧЕМ?! Люди просили не трогать дорожки.... А у нас... как всегда!

локоток
2 июл 2019 в 12:05

хммм... Новый асфальт, зачем его вскрывать и менять на что-то?!
Терешкова вы там совсем не стесняетесь пилите бюджет!
Локоть позор тебе и всей твоей команде! В отставку всех вас!

#локотьвотставку

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2 июл 2019 в 12:01

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