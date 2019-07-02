В Нижней Ельцовке закрылся огромный супермаркет с 20-летней историей

Жители Нижней Ельцовки остались без магазина, который существовал более 20 лет: «Островок» закрылся и вместо него в этом здании откроется «Ярче!».

В «Островке» было собственное производство, поэтому многие жители микрорайона переживают, что теперь им сложнее будет находить нужные продукты. По их словам, на это место должен зайти сетевой магазин.