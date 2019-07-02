В Нижней Ельцовке закрылся огромный супермаркет с 20-летней историей

Магазин располагался на улице Экваторной
Фото: Мария Тищенко
Жители Нижней Ельцовки остались без магазина, который существовал более 20 лет: «Островок» закрылся и вместо него в этом здании откроется «Ярче!».
В «Островке» было собственное производство, поэтому многие жители микрорайона переживают, что теперь им сложнее будет находить нужные продукты. По их словам, на это место должен зайти сетевой магазин.
Территориальный менеджер по развитию «Ярче!» в Новосибирске и Новосибирской области Жанна Осипова подтвердила корреспонденту НГС, что в планах компании — открытие магазина в этом месте, но пока договор не подписан и точных сроков открытия нет.
В мае в Новосибирске закрылся паб с жёлтой подлодкой у станции «Красный проспект», который работал на этом месте много лет.