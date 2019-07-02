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Бизнес

В Нижней Ельцовке закрылся огромный супермаркет с 20-летней историей

Вместо «Островка» в здании откроется «Ярче!»

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Магазин располагался на улице Экваторной 

Фото: Мария Тищенко

Жители Нижней Ельцовки остались без магазина, который существовал более 20 лет: «Островок» закрылся и вместо него в этом здании откроется «Ярче!».

В «Островке» было собственное производство, поэтому многие жители микрорайона переживают, что теперь им сложнее будет находить нужные продукты. По их словам, на это место должен зайти сетевой магазин.

«Островок» — один из крупных супермаркетов Нижней Ельцовки

Территориальный менеджер по развитию «Ярче!» в Новосибирске и Новосибирской области Жанна Осипова подтвердила корреспонденту НГС, что в планах компании — открытие магазина в этом месте, но пока договор не подписан и точных сроков открытия нет.

В мае в Новосибирске закрылся паб с жёлтой подлодкой у станции «Красный проспект», который работал на этом месте много лет.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (2)

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2 июл 2019 в 15:59

Сочувствую. В этом "Ярче" ни развернуться, ни повернуться, ни вдвоём разойтись. И ассортимент сильно на любителя.

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2 июл 2019 в 15:55

Крутяк!