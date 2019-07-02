Мужчина выпал с 10-го этажа дома недалеко от «Ауры»

Мужчина выпал около 2 часов ночи
Фото: Анна Золотова / НГС
Сегодня ночью, 2 июля, из многоэтажки на улице Военной в Октябрьском районе Новосибирска выпал мужчина — обстоятельства инцидента выясняют следователи.
«Около 2 часов ночи с 10-го этажа многоэтажного дома по улице Военной выпал мужчина», — сообщили корреспонденту НГС в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.
По информации, поступившей в Службу 112, инцидент произошёл по адресу Военная, 18.
«Следственным отделом СК организована проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — добавили в СК.