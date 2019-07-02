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Мужчина выпал с 10-го этажа дома недалеко от «Ауры»

Следователи проверяют обстоятельства произошедшего

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Мужчина выпал около 2 часов ночи 

Фото: Анна Золотова / НГС

Сегодня ночью, 2 июля, из многоэтажки на улице Военной в Октябрьском районе Новосибирска выпал мужчина — обстоятельства инцидента выясняют следователи.

«Около 2 часов ночи с 10-го этажа многоэтажного дома по улице Военной выпал мужчина», — сообщили корреспонденту НГС в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

По информации, поступившей в Службу 112, инцидент произошёл по адресу Военная, 18.

«Следственным отделом СК организована проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — добавили в СК.

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КОММЕНТАРИИ (22)

знаток
2 июл 2019 в 10:54

тоже, наверное, окна мыл.. Их всё больше и больше тех кто окна моет...
Стабильость, чо...

вопрос
2 июл 2019 в 10:56

Похоже журналистам, вплоть до увольнения, запрещено писать слово самоубийство.
Ведь не может быть суицида в богатой, благополучной стране, да еще под руководством мудрого, вечноживущего вождя.

Гендальф
2 июл 2019 в 11:13

Видел его ночью. Нашел себе где-то новую палку и стучал ею, думая что он Саруман. После этого он решил слетать в Мордор, но все закончилось печальным эпик фейлом.