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    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

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Культура

Актриса «Красного факела» стала фотографом — её снимки опубликовал итальянский Vogue

Линда Ахметзянова делает чувственные снимки коллег и кормящих мам

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Зачастую моделями Линды Ахметзяновой становятся её коллеги по «Красному факелу»

Фото: Линда Ахметзянова / vogue.it

Сайт итальянского журнала Vogue опубликовал снимки актрисы «Красного факела» Линды Ахметзяновой — одно из самых авторитетных изданий о моде выбрал её фотографии, на которых запечатлены актрисы и мама с младенцем.  

28-летняя Линда Ахметзянова окончила Новосибирский государственный театральный институт и с 2011 года служит в театре «Красный факел». Зрителям актриса известна по ролям в спектаклях «Дети солнца», «Онегин»,« Поминальная молитва», «Гедда Габлер» и др. За роль Ирины в «Трёх сёстрах» по пьесе А. П. Чехова актрису номинировали а Национальную театральную премию «Золотая Маска-2017». Три года назад Линда случайно устроила фотоссесию для коллеги на зарубежных гастролях, а после решила научиться фотографировать профессионально.

«У меня был фотоаппарат в руках и свободное время. Мы поехали на гастроли с театром во Францию. После рождения ребёнка — мало свободного времени, прям маминого, а на гастролях оно появилось. У меня был очень простой фотоаппарат, цифровой. Вместе с актрисой "Красного факела" Дарьей Емельяновной мы пошли просто по улицам фотографировать. Меня это так завлекло, сам процесс, что я решила продолжать. Потом взяла актрис Ирину Кривонос, Клавдию Качусову — брала всех, кто был под рукой», — рассказала корреспонденту НГС Линда Ахметзянова. Вернувшись домой, актриса прошла онлайн-курсы по ретуши и фототехнике. 

Первый снимок Линды Vogue опубликовал в декабре 2018 года

Линда не знала, что итальянский Vogue сотрудничает с авторами по всему миру — отправить снимки в редакцию ей посоветовала подруга.

«Когда моя подруга-фотограф увидела мои фотографии, она сказала — это определённо Vogue. Она рассказала, что есть сайт vogue.it — он не только про моду и стиль, но ещё и про архитектуру, фотографию. Там можно зарегистрироваться фотографам и в определённые часы можно отправлять свои фотографии, но не более 2 штук. Если они нравятся редакторам итальянского Vogue, на них ставят логотип издания и публикуют. Отбор очень мощный, за год я выслала 30 фотографий, и только 6 из них приняли», — пояснила Линда Ахметзянова.

Vogue выбрал только 6 снимков из 30, которые отправляла Линда редакторам

1 июля Vogue опубликовал ещё один снимок Линды Ахметзяновой — в кадре запечатлено, как коллега из театра «Глобус» Анна Михайленко кормит дочь грудью.

«Я снимала для театра "Глобус" портфолио. Так получилось, что на весь процесс с Анной Михайленко у нас было 25 минут, а она была с ребёнком, и дочка захотела покушать. Она дала согласие на то, чтобы я сфотграфировала процесс кормления, и эта фотография вчера попала в Vogue», — рассказала Ахметзянова. 

В конце прошлой недели артисты новосибирских театров устроили благотворительный концерт на улице — они пели, чтобы собрать деньги на лечение рака для известного коллеги в Германии.

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КОММЕНТАРИИ (19)

Фото пользователя
2 июл 2019 в 14:35

Одни фотографы кругом. Работать никто не хочет.

Фото пользователя
2 июл 2019 в 14:49

"один из самых авторитетных изданий о моде ". Днище.

2 июл 2019 в 14:38

На первом фото просто дрыхнет, на втором - плохо человеку чтоли, на третьем - просто ест. Где чувственность?!!!