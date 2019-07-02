Зачастую моделями Линды Ахметзяновой становятся её коллеги по «Красному факелу»
Фото: Линда Ахметзянова / vogue.it
Сайт итальянского журнала Vogue опубликовал снимки актрисы «Красного факела» Линды Ахметзяновой — одно из самых авторитетных изданий о моде выбрал её фотографии, на которых запечатлены актрисы и мама с младенцем.
28-летняя Линда Ахметзянова окончила Новосибирский государственный театральный институт и с 2011 года служит в театре «Красный факел». Зрителям актриса известна по ролям в спектаклях «Дети солнца», «Онегин»,« Поминальная молитва», «Гедда Габлер» и др. За роль Ирины в «Трёх сёстрах» по пьесе А. П. Чехова актрису номинировали а Национальную театральную премию «Золотая Маска-2017». Три года назад Линда случайно устроила фотоссесию для коллеги на зарубежных гастролях, а после решила научиться фотографировать профессионально.
«У меня был фотоаппарат в руках и свободное время. Мы поехали на гастроли с театром во Францию. После рождения ребёнка — мало свободного времени, прям маминого, а на гастролях оно появилось. У меня был очень простой фотоаппарат, цифровой. Вместе с актрисой "Красного факела" Дарьей Емельяновной мы пошли просто по улицам фотографировать. Меня это так завлекло, сам процесс, что я решила продолжать. Потом взяла актрис Ирину Кривонос, Клавдию Качусову — брала всех, кто был под рукой», — рассказала корреспонденту НГС Линда Ахметзянова. Вернувшись домой, актриса прошла онлайн-курсы по ретуши и фототехнике.
Линда не знала, что итальянский Vogue сотрудничает с авторами по всему миру — отправить снимки в редакцию ей посоветовала подруга.
«Когда моя подруга-фотограф увидела мои фотографии, она сказала — это определённо Vogue. Она рассказала, что есть сайт vogue.it — он не только про моду и стиль, но ещё и про архитектуру, фотографию. Там можно зарегистрироваться фотографам и в определённые часы можно отправлять свои фотографии, но не более 2 штук. Если они нравятся редакторам итальянского Vogue, на них ставят логотип издания и публикуют. Отбор очень мощный, за год я выслала 30 фотографий, и только 6 из них приняли», — пояснила Линда Ахметзянова.
1 июля Vogue опубликовал ещё один снимок Линды Ахметзяновой — в кадре запечатлено, как коллега из театра «Глобус» Анна Михайленко кормит дочь грудью.
«Я снимала для театра "Глобус" портфолио. Так получилось, что на весь процесс с Анной Михайленко у нас было 25 минут, а она была с ребёнком, и дочка захотела покушать. Она дала согласие на то, чтобы я сфотграфировала процесс кормления, и эта фотография вчера попала в Vogue», — рассказала Ахметзянова.
В конце прошлой недели артисты новосибирских театров устроили благотворительный концерт на улице — они пели, чтобы собрать деньги на лечение рака для известного коллеги в Германии.