Сайт итальянского журнала Vogue опубликовал снимки актрисы «Красного факела» Линды Ахметзяновой — одно из самых авторитетных изданий о моде выбрал её фотографии, на которых запечатлены актрисы и мама с младенцем. 28-летняя Линда Ахметзянова окончила Новосибирский государственный театральный институт и с 2011 года служит в театре «Красный факел». Зрителям актриса известна по ролям в спектаклях «Дети солнца», «Онегин»,« Поминальная молитва», «Гедда Габлер» и др. За роль Ирины в «Трёх сёстрах» по пьесе А. П. Чехова актрису номинировали а Национальную театральную премию «Золотая Маска-2017». Три года назад Линда случайно устроила фотоссесию для коллеги на зарубежных гастролях, а после решила научиться фотографировать профессионально.

«У меня был фотоаппарат в руках и свободное время. Мы поехали на гастроли с театром во Францию. После рождения ребёнка — мало свободного времени, прям маминого, а на гастролях оно появилось. У меня был очень простой фотоаппарат, цифровой. Вместе с актрисой "Красного факела" Дарьей Емельяновной мы пошли просто по улицам фотографировать. Меня это так завлекло, сам процесс, что я решила продолжать. Потом взяла актрис Ирину Кривонос, Клавдию Качусову — брала всех, кто был под рукой», — рассказала корреспонденту НГС Линда Ахметзянова. Вернувшись домой, актриса прошла онлайн-курсы по ретуши и фототехнике.

Первый снимок Линды Vogue опубликовал в декабре 2018 года Фото: Линда Ахметзянова / vogue.it

Линда не знала, что итальянский Vogue сотрудничает с авторами по всему миру — отправить снимки в редакцию ей посоветовала подруга. «Когда моя подруга-фотограф увидела мои фотографии, она сказала — это определённо Vogue. Она рассказала, что есть сайт vogue.it — он не только про моду и стиль, но ещё и про архитектуру, фотографию. Там можно зарегистрироваться фотографам и в определённые часы можно отправлять свои фотографии, но не более 2 штук. Если они нравятся редакторам итальянского Vogue, на них ставят логотип издания и публикуют. Отбор очень мощный, за год я выслала 30 фотографий, и только 6 из них приняли», — пояснила Линда Ахметзянова.



Vogue выбрал только 6 снимков из 30, которые отправляла Линда редакторам Фото: Линда Ахметзянова / vogue.it