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Лето

Блеск Сатурна увеличился в небе над Новосибирском

Планета вступает в противостояние с Солнцем

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Противостояние Сатурна и Солнца ожидается на следующей неделе

Фото: nasa.gov

Блеск Сатурна стал ярче в небе над Новосибирском — планета входит в противостояние с Солнцем.

«Сатурн прекрасно видно сейчас на востоке после захода Солнца. После 01:00 ночи можно наблюдать его наиболее четким, так как он поднимется выше над горизонтом. Для наблюдений можно использовать большой бинокль либо небольшой телескоп», — рассказал корреспонденту НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.

Сатурн вступит в противостояние с Солнцем 10 июля. 

«В это время он будет на наименьшем расстоянии от Земли — 1,351 млрд км. Это означает, что возможно увидеть Сатурн наиболее ярким. Противостояния повторяются каждые 378 дней. Сатурн можно наблюдать по сентябрь месяц. Планета находится в созвездии Стрельца. Следующее противостояние нужно ждать 21 июля 2020 года», — уточнил Никифоров.

Также сейчас идёт период наблюдения за Юпитером — недавно он также прошёл в противостояние с Солнцем.

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КОММЕНТАРИИ (9)

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2 июл 2019 в 10:12

А над Монреалем не увеличился? А над Новым Уренгоем? Вот новосибирцам-то повезло! Да, НГС?

гриша
2 июл 2019 в 10:06

Космос это чрезвычайно интересно, ведь кто знает, может действительно существует некий внеземной разум? Китайцы в этом плане молодцы, уже обратную сторону Луны изучают

ЫЫЫ
2 июл 2019 в 10:15

К войне.