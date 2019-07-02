Блеск Сатурна увеличился в небе над Новосибирском

Блеск Сатурна стал ярче в небе над Новосибирском — планета входит в противостояние с Солнцем.

«Сатурн прекрасно видно сейчас на востоке после захода Солнца. После 01:00 ночи можно наблюдать его наиболее четким, так как он поднимется выше над горизонтом. Для наблюдений можно использовать большой бинокль либо небольшой телескоп», — рассказал корреспонденту НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.



Сатурн вступит в противостояние с Солнцем 10 июля.

«В это время он будет на наименьшем расстоянии от Земли — 1,351 млрд км. Это означает, что возможно увидеть Сатурн наиболее ярким. Противостояния повторяются каждые 378 дней. Сатурн можно наблюдать по сентябрь месяц. Планета находится в созвездии Стрельца. Следующее противостояние нужно ждать 21 июля 2020 года», — уточнил Никифоров.