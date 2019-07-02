Такси выкинуло во встречный троллейбус на Бориса Богаткова: движение остановилось

Пробка из-за происшествия собралась в обе стороны
Фото: vk.com/avtospasrus
Сегодня утром 2 июля в Новосибирске на улице Бориса Богаткова такси врезалось во встречный троллейбус.
«Троллейбус стоял на светофоре со стороны Воинской по Богаткова в сторону Кирова. Mitsubishi выезжал с Лескова на зеленый сигнал светофора. Kia (такси .— Прим.ред.) двигался по Бориса Богаткова со стороны Кирова в сторону Воинской. Произошло столкновение с Mitsubishi передними частями, автомобили развернуло и они столкнулись задними частями. Kia выкинуло на встречку, где он столкнулся с троллейбусом», — сообщают аварийные комиссары «Автоспаса».
В аварии пострадали водитель и пассажир «Киа», и водитель «Мицубиси». На месте работают сотрудники ГИБДД, ждут скорую. Пробка в обоих направлениях. В 7:05 на пересечение улиц Лескова и Бориса Богаткова.