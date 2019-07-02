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Дороги и транспорт

Такси выкинуло во встречный троллейбус на Бориса Богаткова: движение остановилось

Троллейбусы маршрута № 10 встали на перекрёстке с Лескова

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Пробка из-за происшествия собралась в обе стороны

Фото: vk.com/avtospasrus

Сегодня утром 2 июля в Новосибирске на улице Бориса Богаткова такси врезалось во встречный троллейбус.

«Троллейбус стоял на светофоре со стороны Воинской по Богаткова в сторону Кирова. Mitsubishi выезжал с Лескова на зеленый сигнал светофора. Kia (такси .— Прим.ред.) двигался по Бориса Богаткова со стороны Кирова в сторону Воинской. Произошло столкновение с Mitsubishi передними частями, автомобили развернуло и они столкнулись задними частями. Kia выкинуло на встречку, где он столкнулся с троллейбусом», — сообщают аварийные комиссары «Автоспаса».

В аварии пострадали водитель и пассажир «Киа», и водитель «Мицубиси». На месте  работают сотрудники ГИБДД, ждут скорую. Пробка в обоих направлениях. В 7:05 на пересечение улиц Лескова и Бориса Богаткова.

После  удара «Мицубиси» и «Киа» развернуло 

На Бориса Богаткова встали троллейбусы

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (13)

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2 июл 2019 в 09:41

И опять эти Яндекс-такси. Это на сколько надо не ценить собственное здоровье и жизнь, чтобы заказывать такси у этого оператора?

непруль
2 июл 2019 в 09:41

Снова яндекс-таксист "делал план"))) Сделал!)) Зачем новосибирцы заказывают яндекс-такси??? Это же самоубийственно...

Фото пользователя
2 июл 2019 в 09:43

Нужно было там нарисовать ПП через каждые 100 метров. Я знаю этот участок улицы Богаткова!