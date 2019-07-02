Белый седан насмерть сбил пешехода на Ипподромской и скрылся

Авария случилась в ночь на 2 июля на Ипподромской
Фото: Владислав Савченков
Новосибирская ГИБДД объявила в розыск водителя, который устроил смертельное ДТП на Ипподромской.
Авария случилась 1 июля в 23:40 недалеко от пересечения Ипподромской и Фрунзе. До происшествия машина ехала со стороны улицы Гоголя в сторону Фрунзе.
«[Водитель] совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части по ходу движения автомобиля, после чего автомобиль (предположительно седан белого цвета) с места ДТП скрылся», — корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
В результате ДТП 42-летний пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью.
Госавтоинспекция города Новосибирска просит всех, кто стал очевидцем аварии или знает, где может быть виновник ДТП, сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефону 232–23–21 или 232–23–51.
На прошлой неделе ГИБДД объявляла в розыск водителя, который сбил девушку в Октябрьском районе и уехал с места ДТП.