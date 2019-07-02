2 июля вторник
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 63.05
eur 71.40
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 63.05
eur 71.40

Все новости

Все новости
Криминал

Белый седан насмерть сбил пешехода на Ипподромской и скрылся

Автоинспекция объявила водителя неизвестного автомобиля в розыск

Поделиться

5 631
24 Обсудить

Авария случилась в ночь на 2 июля на Ипподромской

Фото: Владислав Савченков

Новосибирская ГИБДД объявила в розыск водителя, который устроил смертельное ДТП на Ипподромской.

Авария случилась 1 июля в 23:40 недалеко от пересечения Ипподромской и Фрунзе. До происшествия  машина ехала со стороны улицы Гоголя в сторону Фрунзе.

«[Водитель] совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части по ходу движения автомобиля, после чего автомобиль (предположительно седан белого цвета) с места ДТП скрылся», — корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

В результате ДТП 42-летний пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью.

Госавтоинспекция города Новосибирска просит всех, кто стал очевидцем аварии или знает, где может быть виновник ДТП, сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефону 232–23–21 или 232–23–51.

На прошлой неделе ГИБДД объявляла в розыск водителя, который сбил девушку в Октябрьском районе и уехал с места ДТП.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТПрозыск водителя

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (24)

Сергей
2 июл 2019 в 09:09

> который находился на проезжей части

А что он делал ночью на проезжей части.
Думаю, будь у нас нормальное законодательство и правоприменительная практика ни один водитель же сбегал бы в такой ситуации, а так - водитель всегда виноват, понять сбежавшего вполне возможно.

Фото пользователя
2 июл 2019 в 08:57

За полчаса-час до этого вчера в том направлении от Кропоткина шёл пьяный тип посреди магистрали и махал руками в направлении едущих и оттормаживающихся перед ним. А то, что не было за это время ни единого патруля или не обратили внимания, тоже показательно.

Фото пользователя
2 июл 2019 в 09:26

На перекрёстке Ватутина/Н.Данченко каждый день пасётся инвалид, прямо по проезжей части гуляет. Закончится тем, что его тоже кто-нибудь прикатает. Полк ДПС в 500 метрах, гайцы на перекрёстке дежурят через день, но по-чему то попрошайкам закон не писан могут гулять себе по проезжей части где и как хотят.