Бывший гендиректор ФК «Анжи» вошёл в руководство футбольного «Новосибирска»

В руководство нового футбольного клуба «Новосибирск» вошёл бывший гендиректора махачкалинского «Анжи» Олег Флегонтов.

«Могу подтвердить вашу информацию, меня назначили на должность заместителя генерального директора-спортивного директора "Новосибирска"», — сообщил Флегонтов РИА Новости.

Также в разговоре с агентством Флегонтов заявил что у руководства клуба амбициозные задачи, есть желание играть в ФНЛ, развивать свою детско-юношескую академию, подтянуть инфраструктуру.

«А в дальнейшей перспективе, когда клуб прочно будет стоять на ногах, вполне возможно, "Новосибирск" будет бороться за выход в премьер-лигу. Задача на новый сезон — повышение в классе», — добавил Флегонтов.