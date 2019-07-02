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Спорт

Бывший гендиректор ФК «Анжи» вошёл в руководство футбольного «Новосибирска»

Олег Флегонтов стал заместителем гендиректора клуба

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Олег Флегонтов был гендиректором не только «Анжи», но и команды «СКА-Хабаровск»

Фото: youtube.com/VestiKhabarovsk

В руководство нового футбольного клуба «Новосибирск» вошёл бывший гендиректора махачкалинского «Анжи» Олег Флегонтов.

«Могу подтвердить вашу информацию, меня назначили на должность заместителя генерального директора-спортивного директора "Новосибирска"», — сообщил Флегонтов РИА Новости.

Также в разговоре с агентством Флегонтов заявил что у руководства клуба амбициозные задачи, есть желание играть в ФНЛ, развивать свою детско-юношескую академию, подтянуть инфраструктуру. 

«А в дальнейшей перспективе, когда клуб прочно будет стоять на ногах, вполне возможно, "Новосибирск" будет бороться за выход в премьер-лигу. Задача на новый сезон — повышение в классе», — добавил Флегонтов.

Решение создать в Новосибирске новый футбольный клуб в начале июня приняло руководство Новосибирской области — из-за неудачных выступлений ФК «Сибирь». Свои выступления «Новосибирск» начнёт во втором дивизионе российского футбола.

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КОММЕНТАРИИ (9)

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2 июл 2019 в 08:34

Ну назначили и что? Я тоже на повышение пошла, давайти и про жто статью напишем.

Чавес
2 июл 2019 в 08:34

Ска кстати недавно в премьерке играл, а бюджет скромный был у клуба.

Фото пользователя
2 июл 2019 в 08:34

С руководством понятно, а когда назовут имена игроков? Или это я пропустила?