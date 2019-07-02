Бывший гендиректор ФК «Анжи» вошёл в руководство футбольного «Новосибирска»

Олег Флегонтов был гендиректором не только «Анжи», но и команды «СКА-Хабаровск»
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В руководство нового футбольного клуба «Новосибирск» вошёл бывший гендиректора махачкалинского «Анжи» Олег Флегонтов.
«Могу подтвердить вашу информацию, меня назначили на должность заместителя генерального директора-спортивного директора "Новосибирска"», — сообщил Флегонтов РИА Новости.
Также в разговоре с агентством Флегонтов заявил что у руководства клуба амбициозные задачи, есть желание играть в ФНЛ, развивать свою детско-юношескую академию, подтянуть инфраструктуру.
«А в дальнейшей перспективе, когда клуб прочно будет стоять на ногах, вполне возможно, "Новосибирск" будет бороться за выход в премьер-лигу. Задача на новый сезон — повышение в классе», — добавил Флегонтов.
Решение создать в Новосибирске новый футбольный клуб в начале июня приняло руководство Новосибирской области — из-за неудачных выступлений ФК «Сибирь». Свои выступления «Новосибирск» начнёт во втором дивизионе российского футбола.