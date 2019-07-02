Женщину заблокировало в машине после ДТП на Бердском шоссе

Кроме заблокированной женщины в ДТП пострадали два человека
Фото: 2ГИС, Пётр Перовский
Сегодня утром, 2 июля, на Бердском шоссе после аварии женщину заблокировало в машине.
«Возле железнодорожной станции "Юность" ДТП с пострадавшими. "Хонда Аккорд", "Тойота". Женщина заблокирована в машине и ещё двое пострадавших», — такое сообщение поступило в службу 112.
Авария случилось в 7:04. Другие очевидцы сообщают в службу о том, что в аварию попали три автомобиля
Подробности происшествия уточняются.
В пятницу, 21 июня, в Советском районе Новосибирска на Бердском шоссе произошло ДТП, из-за которого образовалась длинная пробка.