2 июля вторник
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 63.05
eur 71.40
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 63.05
eur 71.40

Все новости

Все новости
Происшествия

Женщину заблокировало в машине после ДТП на Бердском шоссе

Также сообщается ещё о двух пострадавших

Поделиться

1 874
3 Обсудить

Кроме заблокированной женщины в ДТП пострадали два человека

Фото: 2ГИС, Пётр Перовский

Сегодня утром, 2 июля, на Бердском шоссе после аварии женщину заблокировало в машине.

«Возле железнодорожной станции "Юность" ДТП с пострадавшими. "Хонда Аккорд", "Тойота". Женщина заблокирована в машине и ещё двое пострадавших», — такое сообщение поступило в службу 112.

Авария случилось в 7:04. Другие очевидцы сообщают в службу о том, что в аварию попали три автомобиля

Подробности происшествия уточняются.

К месту аварии сейчас собирается пробка

В пятницу, 21 июня, в Советском районе Новосибирска на Бердском шоссе произошло ДТП, из-за которого образовалась длинная пробка.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТПпробка из-за ДТП

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (3)

Офицер
2 июл 2019 в 07:56

Сама виновата. Бездельница должна была дома сидеть и заниматься женскими делами.

Местный
2 июл 2019 в 08:23

Проезжал там за 10 минут до того. Ничего не предвещало. Прямая полупустая дорога, светло, сухо, видимость отличная. Какое-нибудь водило в телефоне чатилось?

Фото пользователя
2 июл 2019 в 08:06

Бедняжка, на работу торопилась, наверное...