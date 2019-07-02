В Центральном районе водитель насмерть сбил человека и скрылся

Мужчину сбили около 12 часов ночи
Фото: Александр Ощепков / НГС
Поздно вечером 1 июля в Центральном районе Новосибирска, на улице Гоголя, 42 обнаружили тело мужчины с разбитой головой. Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, мужчину сбила машина:
«В 23:55 в полицию поступило сообщение, что по адресу: Гоголя, 42 был совершен наезд на пешехода. Мужчина 1977 года рождения скончался на месте от полученных травм. Автомобиль с места происшествия скрылся», — прокомментировали ситуацию в полиции.
По сообщениям очевидцев в соцсетях, предположительно, мужчину сбил белый хетчбэк Honda Fit. На месте работали сотрудники скорой помощи и полиции. Сейчас полицейские разыскивают водителя.
В начале лета в Академгородке 80-летняя женщина сбила подростка. Парень был доставлен в лечебное учреждение с открытой черепно-мозговой травмой.