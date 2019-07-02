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Происшествия

В Центральном районе водитель насмерть сбил человека и скрылся

Мужчина скончался на месте

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Мужчину сбили около 12 часов ночи

Фото: Александр Ощепков / НГС

Поздно вечером 1 июля в Центральном районе Новосибирска, на улице Гоголя, 42 обнаружили тело мужчины с разбитой головой. Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, мужчину сбила машина: 

«В 23:55 в полицию поступило сообщение, что по адресу: Гоголя, 42 был совершен наезд на пешехода. Мужчина 1977 года рождения скончался на месте от полученных травм. Автомобиль с места происшествия скрылся», — прокомментировали ситуацию в полиции.

Погибшему было 42 года

По сообщениям очевидцев в соцсетях, предположительно, мужчину сбил белый хетчбэк Honda Fit. На месте работали сотрудники скорой помощи и полиции. Сейчас полицейские разыскивают водителя. 

В начале лета в Академгородке 80-летняя женщина сбила подростка. Парень был доставлен в лечебное учреждение с открытой черепно-мозговой травмой.

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КОММЕНТАРИИ (3)

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2 июл 2019 в 01:18

На Богаткова тоже сбили человека, на нерегулируемом ПП, в 23-45. У чувачка аж ксенон из туманок выпал. Он выскочил и поволок тело к себе в машину, прохожие пытались ему препятствовать. Скорая приехала через 12 минут, но торопиться не стала. До сих пор оформляют.