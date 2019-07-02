В Центральном районе водитель насмерть сбил человека и скрылся

Поздно вечером 1 июля в Центральном районе Новосибирска, на улице Гоголя, 42 обнаружили тело мужчины с разбитой головой. Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, мужчину сбила машина:

«В 23:55 в полицию поступило сообщение, что по адресу: Гоголя, 42 был совершен наезд на пешехода. Мужчина 1977 года рождения скончался на месте от полученных травм. Автомобиль с места происшествия скрылся», — прокомментировали ситуацию в полиции.