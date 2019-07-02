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Криминал

Испанский суд дал 14 лет сибирячке, которая жестоко убила мужа

Подсудимая настаивала, что на мужа напали собаки

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Тело 70-летнего Хорста Хенкельса нашли в его доме в Кала-Мильор на острове Майорка в 2016 году

Фото: facebook.com/svetlana.batukova

Испанский суд приговорил гражданку России Светлану Батукову к 14 годам лишения свободы за убийство мужа.

Тело 70-летнего гражданина Германии Хорста Ганса Хенкельса нашли в его доме в Кала-Мильор на острове Майорка в 2016 году. Прокуратура обвинила в убийстве его жену, бывшую жительницу Новосибирска Светлану Батукову. По версии обвинения, она дала мужу некие препараты, обездвижевшие его. После этого Батукова отрезала куски мяса с его рук и бросила собакам. Хенкельс умер от потери крови.

Батукова виновной себя не признала, по её словам, на мужа напали собаки.

Дело рассматривал суд присяжных провинции Пальма-де-Майорка. По мнению судьи Хайло Тартаро Эрнандеса, действия женщины были «чрезвычайно тяжкими не только потому, что они лишали человека самого дорого права — права на жизнь, но и из-за хладнокровия, с которым она действовала», — цитирует судью РИА «Новости». Судья также подчеркнул, что Хенкель не мог защищаться из-за состояния здоровья, а Батукова не вызвала медиков.

Адвокаты россиянки намерены обжаловать приговор.

В профиле Батуковой в Facebook указано, что она родилась в Новосибирске и училась в НГМУ. В социальных сетях женщина регулярно публиковала фото своего пса.

В апреле в Новосибирске раскрыли жестокое убийство жительницы Первомайского района Татьяны Г. — 22-летний новосибирец, как предполагают в полиции, посреди ночи ударил прохожую по голове, а затем порезал её горло.Тело 54-летней Татьяны Г. нашли рано утром 14 апреля — прямо у лестницы первомайского Дома молодёжи на улице Эйхе, где работают десятки детских кружков. Жуткие фотографии появились в социальных сетях. На них видно, что на земле рядом с телом разбросаны зелёные осколки бутылки. О происшествии в полицию сообщили рано утром 14 апреля, в 06:30, но, как предварительно выяснили оперативники, убийство произошло еще раньше — около 03:00. За помощь в поимке убийцы в полиции даже назначили награду

Подозреваемого в убийстве нашли спустя пару дней — полицейские задержали 22-летнего местного жителя Александра Ш

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КОММЕНТАРИИ (2)

вова
2 июл 2019 в 02:08

На сибирячках нельзя жениться, они коварны и жестоки по отношению к мужчинам.

Эвакуировавшийся
2 июл 2019 в 02:10

Ну у него где ум то был? На сибирячке жениться... Додумался...