Гора сгоревших фруктов пролежала в центре города целый день

Сегодня утром в центре Новосибирска, в районе Каменской, 44, появилась куча сгоревших фруктов и овощей — «пепелище» никто не убрал до вечера.

«Сегодня утром пошла, увидела это безобразие напротив "Горожанки" — в центре города, между оперным и Центральным парком. Мне вообще кажется, что это несанкционированно. Они [торговцы фруктами] на одной стороне дороги поставили себе небольшой складик, а на другой стороне торговали. Ночью, видимо, случился какой-то пожар. Теперь все эти сгоревшие фрукты лежат на Каменской: на проезжей части непосредственно, на пешеходной зоне на входе в "Горожанку"», — рассказала корреспонденту НГС очевидица.