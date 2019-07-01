Гора сгоревших фруктов пролежала в центре города целый день

Сгоревшие обломки горожане заметили рано утром
Фото: читатель НГС
Сегодня утром в центре Новосибирска, в районе Каменской, 44, появилась куча сгоревших фруктов и овощей — «пепелище» никто не убрал до вечера.
«Сегодня утром пошла, увидела это безобразие напротив "Горожанки" — в центре города, между оперным и Центральным парком. Мне вообще кажется, что это несанкционированно. Они [торговцы фруктами] на одной стороне дороги поставили себе небольшой складик, а на другой стороне торговали. Ночью, видимо, случился какой-то пожар. Теперь все эти сгоревшие фрукты лежат на Каменской: на проезжей части непосредственно, на пешеходной зоне на входе в "Горожанку"», — рассказала корреспонденту НГС очевидица.
Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы выяснить, законно ли торговать овощами в этом месте.
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