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Город

Гора сгоревших фруктов пролежала в центре города целый день

Фрукты и овощи лежали на тротуаре и на дороге

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Сгоревшие обломки горожане заметили рано утром

Фото: читатель НГС

Сегодня утром в центре Новосибирска, в районе Каменской, 44, появилась куча сгоревших фруктов и овощей — «пепелище» никто не убрал до вечера.

«Сегодня утром пошла, увидела это безобразие напротив "Горожанки" — в центре города, между оперным и Центральным парком. Мне вообще кажется, что это несанкционированно. Они [торговцы фруктами] на одной стороне дороги поставили себе небольшой складик, а на другой стороне торговали. Ночью, видимо, случился какой-то пожар. Теперь все эти сгоревшие фрукты лежат на Каменской: на проезжей части непосредственно, на пешеходной зоне на входе в "Горожанку"», — рассказала корреспонденту НГС очевидица.

Часть мусора лежит на дороге

Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы выяснить, законно ли торговать овощами в этом месте.

Две недели назад горожан возмутила гора мусора на площади Калинина. Тогда уличные торговцы вывалили на тротуар свои коробки, лотки и пакеты. За несколько дней до этого в центре внимания оказалась другая гора мусора, в Заельцовском районе. Депутат городского совета Олег Шестаков отправил видеообращение на прямую линию с президентом — он попросил Путина повлиять на местных чиновников, которые не могут убрать стихийную свалку за школой № 17.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (17)

132
2 июл 2019 в 00:09

Там всегда торговали фруктами, именно на этом месте. Эти самовольные ларьки эвакуировали 1000 раз, но на следующий день как ни в чем не бывало, стоял новый.
Но видимо в этот раз что то пошло не так у торговцев и их ларек самопроизвольно эвакуировался!

мдэ
2 июл 2019 в 00:03

сразу оговорюсь я не экстремист, не нацист и не прочий ***нинст, однако, поведение смуглых иностранцев начинает напрягать. Мало того, что загаживают все вокруг, так сегодня еще и 3 малолеток, самому младшему лет 6- 7 находясь в состоянии алкогольного опьянения совершили агрессивные действия в мой адрес, а самый мелкий меня пнул!!! И я ничего не смогла сделать, онижэдети, неприкосновенная каста, + иностранцы - слово пикну и в тюрьму за экстремизм.. Я "люблю" свою страну, СПАСИБО!!! Уважаемые и горячо любимые ЕР и др. кто привел страну к тому, что русскому теперь тут как бы и не дома и не Родина, и вот такая шелупонь может просто среди белого дня пинать ногами белую русскую женщину, которая абсолютно без прав ни за ухо оттаскать и к участковому притащить, ни физически не справиться с тремя, ни под*опник навесить, деточек же нельзя у нас пинать, а им можно.

Чтоб я так жил
1 июл 2019 в 23:57

Откуда там вообще фрукты взялись? Кто вообще следить должен за тем чтоб этих полаток в городе не было? Городские чинуши походе от них на лапу получают