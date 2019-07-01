Новосибирский депутат и ветеран Афганистана даст оперный концерт

Сергей Яковенко называет пение своим хобби — для оперных партий он занимался с итальянским педагогом
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Вице-спикер горсовета Новосибирска и ветеран боевых действий в Афганистане Евгений Яковенко споёт оперу — он объявил о большом концерте в ГКЗ имени Каца, на котором он исполнит оперные партии вместе с симфоническим оркестром филармонии.
Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте». Концерт назначен на среду, 3 июля.
Евгений Яковенко рассказал корреспонденту НГС, что пение — это его увлечение. До этого Яковенко в феврале исполнил государственный гимн, который из-за технических неполадок забыли включить перед одним из выступлений мэра. Кроме того, он давал небольшой концерт на прошлом Дне города.
«Вот такая идея созрела, давно хотел спеть концерт. Я в прошлом году на 125-летие города три песни пел, но это была другая тематика, народное пел, и Магомаева пел — больше эстрадные песни. А здесь опера, точнее неаполитанские песни и большая часть — это оперные партии. Просто есть такое увлечение. И с ноября я занимаюсь с Паоло (Де Наполи — известный итальянский педагог по вокалу. — Прим. ред.), конечно, это другой уровень уже стал. А здесь ещё и год театра, мы как-то подумали с товарищами. <...> Единственное, он сейчас в Москве, сначала пообещал, что приедет, а сейчас звонил, сказал, что их там загрузили, госзадание большое, не знаю, получится ли его здесь увидеть», — рассказал Евгений Яковенко.
По его словам, предстоящий концерт — первый такой большой в его жизни. На него он позвал активных жителей города, но при этом зовёт и простых новосибирцев.
«Зал большой, слава богу. Конечно, большей частью именно по пригласительным я людей приглашал, но такая ситуация, что вот такой зал наполнить, по местам расписать очень сложно. Поэтому я сразу извинялся перед людьми, говорю: "Пожалуйста, приходите все вовремя, потому что если кому-то там вдруг не хватит места — мы заранее извиняемся". Невозможно всех персонально по местам рассадить», — добавил Евгений Яковенко.
Недавно губернатор Новосибирской области Андрей Травников удивился, что у новосибирцев нет своего гимна. НГС с помощью читателей предложил свои варианты.