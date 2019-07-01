Водитель взял на таран ворота в коттеджном посёлке под Новосибирском и уехал

LADA Samara врезалась в железные ворота перед дачным посёлком Рыбачий
Фото: vk.com/act54
Автомобиль LADA Samara врезался в железные ворота перед дачным посёлком Рыбачий под Новосибирском, после чего водитель развернулся и уехал.
Информация об инциденте появилась в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
На видео видно, как LADA, не сбавляя скорости, едет к железным воротам, после чего врезается в них. Затем водитель разворачивается и уезжает. В это время к воротам подходит человек с двумя собаками, которые начинают бежать за уезжающим автомобилем.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о происшествии, уточнив, что в полицию обращение поступило 30 июня в 22:21.
«Поступало сообщение о том, что в посёлке Рыбачий неизвестный, находясь за рулём автомобиля ВАЗ-2115, совершил наезд на препятствие — автоматические ворота, шлагбаум. С места происшествия скрылся. В настоящее время сотрудники проводят проверку, устанавливают личность данного водителя», — рассказали в полиции.
В прошлом году дачники из СНТ «Экспериментатор» под Новосибирском упёрлись в закрытый шлагбаум, когда попытались выехать со своих дач — заблокированные автовладельцы вызвали полицию, но, не дождавшись её приезда, выломали преграду сами.