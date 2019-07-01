Водитель взял на таран ворота в коттеджном посёлке под Новосибирском и уехал

Автомобиль LADA Samara врезался в железные ворота перед дачным посёлком Рыбачий под Новосибирском, после чего водитель развернулся и уехал.

Информация об инциденте появилась в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

На видео видно, как LADA, не сбавляя скорости, едет к железным воротам, после чего врезается в них. Затем водитель разворачивается и уезжает. В это время к воротам подходит человек с двумя собаками, которые начинают бежать за уезжающим автомобилем.