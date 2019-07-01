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Еда

Новосибирские магазины начали двигать молочку на полках

Некоторые из них кардинально переставили продукцию

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Правительство РФ изменило правила продажи молочных продуктов в январе этого года, а 1 июля они вступили в силу 

Фото: Мария Тищенко / НГС

Новосибирские магазины начали двигать молоко на полках — с 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов: товары без заменителей молочного жира должны визуально выделяться.

Корреспондент НГС узнал у сотрудницы «Универсама» Татьяны, что перестановку товаров они сделали заранее, чтобы покупатели привыкли к новому расположению. Они не просто разделили товары по полкам, но и расставили их с разных сторон.

Сначала, до объяснения продавца, не совсем понятно, что наклейка на стекле с боковой части отдела относится ко всей продукции на прилавке — судя по маркировке, здесь стоят именно натуральные молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты

Наклейка появилась и на прилавке с сырами

Отдельно расположены йогурты, которые не содержат заменителей молочного жира

С другой стороны от прилавков с молоком поставили продукты, которые содержат заменитель молочного жира 

Помимо кокосового молока и других видов, здесь стоят сыры и сгущёнка

И сюда же перенесли часть творожных сырков

В магазине «Ярче» на Урицкого пока ещё не расположили продукцию согласно новым правилам.

В магазине пока ещё не совсем понимают, как нужно расставить товар

НГС писал, какие ещё изменения ждут новосибирцев в июле.

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КОММЕНТАРИИ (8)

Хитрый лис
1 июл 2019 в 17:34

Задумка хорошая. Только подход неправильный.
Достаточно просто запретить писать слово "Молоко" на продукции, которая не является молоком, с заменителем чего бы то ни было. И будет две полки - Молоко и Молочный суррогат. С остальными продуктами так же.

лена путина
1 июл 2019 в 17:45

если будет закон работать, то это отлично!

1 июл 2019 в 18:08

Бугага, Данон без заменителя жира, насмешили.