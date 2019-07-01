Новосибирские магазины начали двигать молочку на полках

Правительство РФ изменило правила продажи молочных продуктов в январе этого года, а 1 июля они вступили в силу
Фото: Мария Тищенко / НГС
Новосибирские магазины начали двигать молоко на полках — с 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов: товары без заменителей молочного жира должны визуально выделяться.
Корреспондент НГС узнал у сотрудницы «Универсама» Татьяны, что перестановку товаров они сделали заранее, чтобы покупатели привыкли к новому расположению. Они не просто разделили товары по полкам, но и расставили их с разных сторон.
В магазине «Ярче» на Урицкого пока ещё не расположили продукцию согласно новым правилам.
НГС писал, какие ещё изменения ждут новосибирцев в июле.