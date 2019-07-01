Какая же ты старая: средний возраст подержанной машины в Новосибирске перевалил за 14 лет

Новосибирские автомобили — одни из самых старых в стране
Фото: Дмитрий Косенко / НГС
В Новосибирской области с начала 2019 года на вторичном рынке было перепродано
«Это проданные машины за 5 месяцев, не парк, а рынок. За 5 месяцев, начиная с января по май. Использовались данные регистрации в ГИБДД», — уточнили корреспонденту в пресс-службе агентства «Автостат».
Новосибирские автомобили — одни из самых пожилых в стране (67-я строчка рейтинга из 83 регионов). Впрочем, есть примеры и более старых авто на вторичке: на Камчатке средний возраст таких авто составил 17 лет, в Алтайском крае — 15 лет, а в Республике Алтай — 16,6 года.
Все остальные ближайшие соседи Новосибирска выглядят привлекательнее: в Кемерово средний возраст авто с пробегом составляет 12,3 года, в Томске — 13,1, в Омске — 13,2, в Красноярске — 13,6.
Самые молодые авто с пробегом перепродаются в Чечне (8,5 года), Москве (8,6 года) и Татарстане (8,9 года).
Почитайте еще о пяти приемах против эвакуаторщиков, которые не дадут увезти вашу машину.