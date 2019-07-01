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Какая же ты старая: средний возраст подержанной машины в Новосибирске перевалил за 14 лет

За 5 месяцев 2019 года в Новосибирске перепродано 50 тысяч авто с пробегом

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Новосибирские автомобили — одни из самых старых в стране

Фото: Дмитрий Косенко / НГС

В Новосибирской области с начала 2019 года на вторичном рынке было перепродано 50 700 автомобилей, а их средний возраст составил 14,2 года. В целом по стране на вторичке перепродано 2 миллиона машин, а их средний возраст составил 11,4 года.

«Это проданные машины за 5 месяцев, не парк, а рынок. За 5 месяцев, начиная с января по май. Использовались данные регистрации в ГИБДД», — уточнили корреспонденту в пресс-службе агентства «Автостат».

Новосибирские автомобили — одни из самых пожилых в стране (67-я строчка рейтинга из 83 регионов). Впрочем, есть примеры и более старых авто на вторичке: на Камчатке средний возраст таких авто составил 17 лет, в Алтайском крае — 15 лет, а в Республике Алтай — 16,6 года. 

Все остальные ближайшие соседи Новосибирска выглядят привлекательнее: в Кемерово средний возраст авто с пробегом составляет 12,3 года, в Томске — 13,1, в Омске — 13,2, в Красноярске — 13,6. 

Самые молодые авто с пробегом перепродаются в Чечне (8,5 года), Москве (8,6 года) и Татарстане (8,9 года). 

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КОММЕНТАРИИ (21)

С той стороны
1 июл 2019 в 17:53

Вывод то какой ? что бы ездить на новой машине надо быть Чеченцем , Татарином или просто москвичём ...такой что ли ?

Фото пользователя
1 июл 2019 в 17:53

Потом что много праворульных, а у них качество получше было, вот ездят и ездят. Менять их хозяева не спешат, тк не на что.

Алекс 54
1 июл 2019 в 17:55

Моей старушке 22 года уже. Но ничего. Интересно чтобы было с тазом за 22 года?