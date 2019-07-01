Какая же ты старая: средний возраст подержанной машины в Новосибирске перевалил за 14 лет

В Новосибирской области с начала 2019 года на вторичном рынке было перепродано 50 700 автомобилей, а их средний возраст составил 14,2 года. В целом по стране на вторичке перепродано 2 миллиона машин, а их средний возраст составил 11,4 года.

«Это проданные машины за 5 месяцев, не парк, а рынок. За 5 месяцев, начиная с января по май. Использовались данные регистрации в ГИБДД», — уточнили корреспонденту в пресс-службе агентства «Автостат».



Новосибирские автомобили — одни из самых пожилых в стране (67-я строчка рейтинга из 83 регионов). Впрочем, есть примеры и более старых авто на вторичке: на Камчатке средний возраст таких авто составил 17 лет, в Алтайском крае — 15 лет, а в Республике Алтай — 16,6 года.