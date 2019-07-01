«Её сделали крайней»: новосибирские врачи вступились за коллегу, обвиняемую в убийстве ребёнка

За реаниматолога Элину Сушкевич вступились множество коллег со всей России, в том числе и новосибирские медики

Десятки новосибирских врачей подписали петиции в защиту коллеги из Калининграда — врача роддома Элину Сушкевич обвиняют в убийстве недоношенного ребёнка. Медики из многих городов России стали участниками флешмоба «Я Элина Сушкевич» — корреспондент НГС попросила сибирских специалистов объяснить, почему их так возмутило это уголовное дело.

Следственный комитет возбудил дело против реаниматолога-анестезиолога перинатального центра Элины Сушкевич. Её обвиняют в совершении убийства малолетнего (пункт «в» части 2 статьи 105 УК), санкция статьи предполагает до 20 лет лишения свободы. Исполняющую обязанности главного врача роддома № 4 Елену Белую обвинили в организации убийства.



Как сообщается на сайте СК России, ребёнок родился 6 ноября 2018 года в роддоме № 4 , его вес составлял всего 700 граммов. «И.о. главного врача родильного дома Белая, получив информацию от дежурных врачей о рождении ребёнка и его тяжелом состоянии, осознавая, что последующим наиболее вероятным летальным исходом его жизни будут ухудшены показатели медицинской статистики родильного дома, что может негативно повлиять на её дальнейшее назначение на должность главного врача, а также желая сэкономить затрачиваемые на поддержание жизнеобеспечения новорождённого ресурсы родильного дома, приняла решение об убийстве новорождённого», — объяснили в СК.

Следователи пришли к выводу, что Елена Белая привлекла к убийству младенца реаниматолога Элину Сушкевич, которая прибыла в составе реанимационной бригады и собиралась отправить ребёнка в Региональный перинатальный центр.

По указанию Белой Сушкевич якобы ввела ребёнку смертельную дозу препарата «Магния сульфат», сообщили в СК. Сейчас оба медика находятся под домашним арестом.



Дело калининградских врачей вызвало волну возмущения среди медицинского сообщества. Новосибирские хирурги, реаниматологи, травматологи, акушеры-гинекологи и врачи иных специальностей в том числе подписали петиции в защиту Элины Сушкевич и Елены Белой, многие из них подключились к флешмобу «Я Элина Сушкевич» в социальных сетях.

По делу Элины Сушкевич высказалась и исполнительный директор ассоциации руководителей медицинских организаций Сибири Елена Бобяк. В разговоре с корреспондентом НГС она подчеркнула, что если врач и допустила врачебную ошибку, то этот факт нужно доказать с помощью специальной судебной экспертизы.



Врачи просят об экспертизе, которая покажет, допустила ли ошибку Элина Сушкевич Фото: Татьяна Фатеева / НГС

«Ребёнок, который родился 700 граммов весом, он имеет очень мало шансов выжить, даже если делать всё, что написано в стандартах. А её обвиняют в убийстве.

Врачебная ошибка и уголовная статья с обвинением в убийстве — это сильно разные вещи, и они лежат в разных плоскостях. Если сейчас врачей начнут сажать за преднамеренное убийство, я вас уверяю, в профессии не останется никого. Как только уголовное судопроизводство подключается к врачебным делам, медицина просто встаёт на грань выживания.

Нас просто разделяют по разные стороны — врачей и пациентов, и получается как будто, что врачи виноваты в том, что происходит. А виновата в этом только система.

[Необходимо] вообще перестать рассматривать дело в уголовном процессе по этой статье. Потому что, если сажать врачей за преднамеренное убийство, просто-напросто медицина будет разрушена окончательно, к тяжёлым больным никто не будет подходить близко», — объяснила свою точку зрения Елена Бобяк.

По её мнению, нужно как можно больше показывать родственникам, как оказывают больному медицинскую помощь, и пускать их, в частности, в реанимацию — чтобы у близких не оставалось вопросов к врачу.

Как считает анестезиолог-реаниматолог новосибирской клиники Мешалкина Владимир Зинин, статья, по которой обвиняют Элину Сушкевич — умышленное убийство младенца — не имеет ничего общего с реальностью.

«Несомненно — даже не надо быть юристом — это не убийство. Возможно, оказание услуг, повлекшее смерть, или неоказание их в полном объёме, или нарушение стандарта качества.