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Под Новосибирском школьница упала с лошади и сломала череп

Пострадавшая перенесла операцию

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20-летний парень разрешил школьнице покататься на лошади — девочка получила тяжёлые травмы

Фото: архив НГС

В Новосибирской области школьница получила тяжёлые травмы при падении с лошади.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего молодого человека, который вёл лошадь с девочкой за поводья, сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

По его данным, происшествие случилось 29 июня 2019 года около 16:00 в деревне Юрт-Ора Колыванского района.

«12-летняя девочка обратилась к молодому человеку с просьбой прокатить её на лошади. Молодой человек, понимая, что лошадь является источником повышенной опасности, не убедился в навыках езды малолетней, посадил её на лошадь и начал движение. Через непродолжительное время поведение лошади вышло из-под контроля, она начала совершать бесконтрольные движения, вследствие чего девочка упала и получила телесные повреждения», — описал ситуацию Дмитрий Чечулин.

По его информации, у пострадавшей девочки перелом затылка и ушиб головного мозга тяжёлой степени. Врачи её прооперировали. Сейчас девочка остаётся в больнице под наблюдением врачей.

В СК уточнили, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

После падения девочки с лошади следователи возбудили уголовное дело

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КОММЕНТАРИИ (9)

1 июл 2019 в 16:15

Лучше не иметь никаких дел связанных с детьми, т к любая случайность, и идёшь под суд

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1 июл 2019 в 16:06

"...поведение лошади вышло из-под контроля, она начала совершать бесконтрольные движения"...
Описание в стиле - удар был нанесен тупым, твердым предметом, во всей видимости - головой...

Фото пользователя
1 июл 2019 в 16:03

Опять лошадь посадят...может она не специально...