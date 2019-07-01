Под Новосибирском школьница упала с лошади и сломала череп

«12-летняя девочка обратилась к молодому человеку с просьбой прокатить её на лошади. Молодой человек, понимая, что лошадь является источником повышенной опасности, не убедился в навыках езды малолетней, посадил её на лошадь и начал движение. Через непродолжительное время поведение лошади вышло из-под контроля, она начала совершать бесконтрольные движения, вследствие чего девочка упала и получила телесные повреждения», — описал ситуацию Дмитрий Чечулин.

По его данным, происшествие случилось 29 июня 2019 года около 16:00 в деревне Юрт-Ора Колыванского района.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего молодого человека, который вёл лошадь с девочкой за поводья, сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

В Новосибирской области школьница получила тяжёлые травмы при падении с лошади.

По его информации, у пострадавшей девочки перелом затылка и ушиб головного мозга тяжёлой степени. Врачи её прооперировали. Сейчас девочка остаётся в больнице под наблюдением врачей.



В СК уточнили, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

