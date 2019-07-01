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Криминал

Подозреваемого в расстреле бизнесмена на Гоголя заочно арестовали — он мог бежать в Казахстан

Суд решил заключить его под стражу на два месяца

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В убийстве бизнесмена подозревают 32-летнего Николая Квочкина

Фото: 54.mvd.ru, vk.com/act54

Центральный районный суд Новосибирска заочно арестовал подозреваемого в убийстве бизнесмена на улице Гоголя — 32-летнему Николаю Квочкину грозит два месяца в СИЗО. 

Напомним, вечером во вторник, 25 июня, у здания на Гоголя был расстрелян предприниматель Андраник Мурадян

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Убийство» ст.105 ч.1 УК РФ.

«Заочный арест в связи с тем, что, по версии следствия, он пересёк границу и находится сейчас в Казахстане. 28 июня ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Новосибирска Оксана Толстых.

Срок будет исчисляться с того момента, как подозреваемый будет задержан или передан российским следователям. Николая Квочкина объявили в международный розыск. 

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КОММЕНТАРИИ (19)

ну-ну
1 июл 2019 в 15:54

Нравится мне это - заочно арестовать, заочно посадить. Скоро, наверное, появится заочно расстрелять. И, главное, все отчитались, все при деле :)

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1 июл 2019 в 16:11

Может заочно и срок отсидит и выйдет. Чота ржу))) Извините.

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1 июл 2019 в 15:53

По морде будто 42 или 52