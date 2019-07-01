Подозреваемого в расстреле бизнесмена на Гоголя заочно арестовали — он мог бежать в Казахстан

В убийстве бизнесмена подозревают 32-летнего Николая Квочкина
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Центральный районный суд Новосибирска заочно арестовал подозреваемого в убийстве бизнесмена на улице Гоголя — 32-летнему Николаю Квочкину грозит два месяца в СИЗО.
Напомним, вечером во вторник, 25 июня, у здания на Гоголя был расстрелян предприниматель Андраник Мурадян.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Убийство» ст.105 ч.1 УК РФ.
«Заочный арест в связи с тем, что, по версии следствия, он пересёк границу и находится сейчас в Казахстане. 28 июня ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Центрального района Новосибирска Оксана Толстых.
Срок будет исчисляться с того момента, как подозреваемый будет задержан или передан российским следователям. Николая Квочкина объявили в международный розыск.