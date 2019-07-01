Снова лето: в Новосибирскую область идёт жара до +29

«Холодный циклон, который нам давал пониженный фон температур, особенно ночью, отходит на юго-восток, восток и формируется, как говорится, зазор между двумя циклонами — одним, который уходит на юго-восток, и вторым, который с южного Урала сближается с нашим циклоном. В промежутке между этими циклонами у нас будет ослабевать прохлада и усиливаться немножко поступление тепла с юго-запада. Поэтому температурный фон будет в ближайшие трое суток повышаться. Но отдельные осадки, отдельные ливневые грозовые дожди возможны, но их вероятность будет меньше, чем в предыдущие дни», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Новосибирские синоптики составили прогноз на ближайшие дни — в области значительно потеплеет.

В частности, синоптики полагают, что осадки в Новосибирске вероятны только завтра, 2 июля, и в ночь на среду, 3 июля, в остальные дни осадки маловероятны. При этом при грозах возможны шквалистые усиления ветра скоростью до 15-16 м/с

Завтра, 2 июля, синоптики ждут по области 23-27 градусов, затем станет теплее — до 24–29 градусов.



Накануне прохладная погода не испортила новосибирцам День города — НГС вёл онлайн-репортаж с празднования.