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Дороги и транспорт

Новосибирцам запретили парковаться на километре Красного проспекта

Знаки «Остановка запрещена» появятся по обеим сторонам улицы за площадью Калинина

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Запрет на парковку начнёт действовать во второй половине лета — за нарушителями приедет эвакуатор

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Власти Новосибирска объявили о том, что запретят водителям останавливаться на протяжённом участке Красного проспекта в Заельцовском районе.

«Запрещается остановка транспортных средств на Красном проспекте на участке от площади Калинина до улицы Дмитрия Донского в обоих направлениях за исключением мест, обустроенных парковочными карманами», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В мэрии уточнили, что дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» появятся на этом участке после 26 июля. Пойти на эти меры городские власти решили для того, чтобы избежать заторов и сделать дорожное движение безопасным, передали в пресс-центре.

Под запрет попадёт парковка по обеим сторонам Красного проспекта — протяжённость участка чуть меньше 1 км 

Ранее городские власти сообщили о запрете парковки на Романова возле Дома быта и гимназии № 1.

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КОММЕНТАРИИ (27)

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1 июл 2019 в 15:34

Там же как раз платную парковку открыли на днях) надо же как-то заставить туда заезжать

кофе
1 июл 2019 в 15:34

Нормальный цикл движения транспорта подразумевает его остановку и стоянку , авто это не самолет....в чем смысл запрета , кроме как нагадить в очередной раз автолюбителям и создать кормушку для эвакуаторщиков! дичь происходящая с парковками в Москве похоже не дает спокойно спать кое кому...

Негодяи
1 июл 2019 в 15:38

Правильно сделали, то прям на дороге на аварийке встанут, то на газон с тротуаром залезут.