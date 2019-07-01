Новосибирцам запретили парковаться на километре Красного проспекта

Власти Новосибирска объявили о том, что запретят водителям останавливаться на протяжённом участке Красного проспекта в Заельцовском районе.



«Запрещается остановка транспортных средств на Красном проспекте на участке от площади Калинина до улицы Дмитрия Донского в обоих направлениях за исключением мест, обустроенных парковочными карманами», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.



В мэрии уточнили, что дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» появятся на этом участке после 26 июля. Пойти на эти меры городские власти решили для того, чтобы избежать заторов и сделать дорожное движение безопасным, передали в пресс-центре.

