Новосибирцам запретили парковаться на километре Красного проспекта

Запрет на парковку начнёт действовать во второй половине лета — за нарушителями приедет эвакуатор
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Власти Новосибирска объявили о том, что запретят водителям останавливаться на протяжённом участке Красного проспекта в Заельцовском районе.
«Запрещается остановка транспортных средств на Красном проспекте на участке от площади Калинина до улицы Дмитрия Донского в обоих направлениях за исключением мест, обустроенных парковочными карманами», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» появятся на этом участке после 26 июля. Пойти на эти меры городские власти решили для того, чтобы избежать заторов и сделать дорожное движение безопасным, передали в пресс-центре.
Ранее городские власти сообщили о запрете парковки на Романова возле Дома быта и гимназии