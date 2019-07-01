Новосибирцам придётся копить на 2-комнатную квартиру дольше большинства других россиян

Чтобы накопить на покупку двухкомнатной квартиры на вторичном рынке, среднестатистической семье из Новосибирской области понадобится откладывать деньги больше шести лет.

К такому выводу пришли специалисты РИА Рейтинг, оценившие потенциальные возможности покупки жилья в регионах России.

В основу подсчётов легла информация Росстата и Центробанка. Аналитики выяснили, какое минимальное количество лет нужно супружеским парам с одним ребёнком, чтобы накопить на квартиру площадью 60 кв. м. Чтобы это узнать, специалисты сложили две средних для региона зарплаты и вычли из неё три областных прожиточных минимума — для ребёнка и взрослых. Также при подсчётах эксперты учли то, что семья направит на покупку квартиры свои накопления в банках (средний размер депозита на одного жителя региона).



По данным экспертов, как в целом по стране, так и в Новосибирской области доступность жилья за последний год увеличилась. Если по итогам первого квартала 2018 года для покупки типовой «двушки» среднестатистической новосибирской семье нужно было откладывать деньги как минимум 6,5 лет, то в 2019 году минимальный срок накоплений снизился до 6,2 года. По доступности жилья Новосибирская область занимает 59-е место в общероссийском рейтинге.

«На верхних строчках рейтинга по доступности жилья Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, где семьям с одним ребенком понадобится чуть менее полутора лет, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру в 60 кв. м. <…> Замыкает рейтинг Севастополь, где среднестатистической семье с одним ребенком копить на квартиру придётся более 11 лет, используя для этого весь максимально возможный свободный денежный остаток после всех минимально необходимых трат», — говорится в результатах исследования.

В целом по стране у среднестатистической семьи с ребёнком на накопления уйдёт минимум 3,9 года, в то время как по итогам первого квартала 2018 года накопить на «двушку» можно было минимум за 4,4 года.

