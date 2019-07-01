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Дороги и транспорт

На новом автовокзале на Гусинобродском шоссе предложили сделать остановку с 6 маршрутами

Ожидается, что автовокзал достроят к концу года

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 Новый автовокзал на Гусинобродском шоссе сдадут к концу 2019 года

Фото: Александр Ощепков / НГС 

Новосибирский Центр управления городским авто- и электротранспортом объявил серию опросов за развитие остановки общественного транспорта возле нового автовокзала на Гусинобродском шоссе. 

Планируется, что новый автовокзал введут в эксплуатацию в конце 2019 года. Ответить на вопросы центра можно на его сайте. Всего горожанам задают шесть вопросов, связанных с изменением действующих маршрутов, появлением новых маршрутов и изменением места остановок общественного транспорта. 

Пользователям сайта предлагают выбрать из трёх ответов: воздерживаюсь, отрицательно или положительно.

У новосибирцев спрашивают, как они отнеслись бы к продлению маршрутов № 79...

... и № 35 до будущей остановки «Автовокзал ГБШ».

Также предполагается перенос конечного пункта для маршрутов маршрутного такси № 19, 19/1 «ПАТП-9 — ПКиО «Заельцовский» с остановки «ПАТП-9» на остановку «Автовокзал ГБШ».

Также ожидается организация нового автобусного маршрута с улицы Тюленина

Другой новый маршрут будет трамвайным — его пустят от метро «Золотая Нива»

В феврале сообщалось, что мэрия Новосибирска планирует потратить 10 миллионов рублей на строительство трамвайных путей от станции метро «Золотая Нива» до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе

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КОММЕНТАРИИ (1)

Точняк
1 июл 2019 в 14:43

Модно туда на подработку устроиться, хотя бы полы мыть?