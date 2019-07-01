На новом автовокзале на Гусинобродском шоссе предложили сделать остановку с 6 маршрутами

Новый автовокзал на Гусинобродском шоссе сдадут к концу 2019 года
Фото: Александр Ощепков / НГС
Новосибирский Центр управления городским авто- и электротранспортом объявил серию опросов за развитие остановки общественного транспорта возле нового автовокзала на Гусинобродском шоссе.
Планируется, что новый автовокзал введут в эксплуатацию в конце 2019 года. Ответить на вопросы центра можно на его сайте. Всего горожанам задают шесть вопросов, связанных с изменением действующих маршрутов, появлением новых маршрутов и изменением места остановок общественного транспорта.
Пользователям сайта предлагают выбрать из трёх ответов: воздерживаюсь, отрицательно или положительно.
В феврале сообщалось, что мэрия Новосибирска планирует потратить 10 миллионов рублей на строительство трамвайных путей от станции метро «Золотая Нива» до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе.