На убегавшего от погони водителя «Мерседеса» составили два протокола

Полицейские начали погоню на Большевистской, а закончили на Лескова
Фото: Алёна Истомина / НГС
Водителя, который бросился убегать от полиции на Большевистской, поймали на улице Лескова в Октябрьском районе Новосибирска. Он отказался от медицинского освидетельствования.
Погоня началась сегодня ночью, после того, как к подозрительному «Мерседесу» подошёл полицейский.
«1 июля в 00:20 наряд патрульно-постовой службы полиции при патрулировании улицы Большевистской напротив остановки общественного транспорта "Завод «Труд»" обратили внимание на автомобиль Mercedes со спущенным колесом. Для осуществления проверки автомобиля один из сотрудников полиции подошел к транспортному средству, в этот момент Mercedes начал резко двигаться назад и совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry, после чего покинул место происшествия»,
— сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.
Полицейские начали преследовать «Мерседес» со световой и звуковой сигнализацией.
«Правонарушитель попытался скрыться, создавая при этом реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, игнорируя неоднократные требования полицейских об остановке», — передали в МВД.
В итоге «Мерседес» задержали автоинспекторы на улице Лескова. 36-летний водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. На него составили административные протоколы по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Водитель задержан, решение по протоколам будет принимать суд.