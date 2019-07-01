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На убегавшего от погони водителя «Мерседеса» составили два протокола

Он отказался проходить медосвидетельствование после задержания — теперь его ждёт суд

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Полицейские начали погоню на Большевистской, а закончили на Лескова

Фото: Алёна Истомина / НГС

Водителя, который бросился убегать от полиции на Большевистской, поймали на улице Лескова в Октябрьском районе Новосибирска. Он отказался от медицинского освидетельствования.

Погоня началась сегодня ночью, после того, как к подозрительному «Мерседесу» подошёл полицейский.

«1 июля в 00:20 наряд патрульно-постовой службы полиции при патрулировании улицы Большевистской напротив остановки общественного транспорта "Завод «Труд»" обратили внимание на автомобиль Mercedes со спущенным колесом. Для осуществления проверки автомобиля один из сотрудников полиции подошел к транспортному средству, в этот момент Mercedes начал резко двигаться назад и совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry, после чего покинул место происшествия», 

— сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.

Полицейские начали преследовать «Мерседес» со световой и звуковой сигнализацией.

«Правонарушитель попытался скрыться, создавая при этом реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, игнорируя неоднократные требования полицейских об остановке», — передали в МВД.

В итоге «Мерседес» задержали автоинспекторы на улице Лескова. 36-летний водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. На него составили административные протоколы по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Водитель задержан, решение по протоколам будет принимать суд.

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КОММЕНТАРИИ (4)

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1 июл 2019 в 12:54

Первый пошёл! Его же уже по новым правилам должны наказывать?

вопрос
1 июл 2019 в 12:51

ДТП+ бухой, можно применить новый закон?
Ну чтобы реальный срок на зоне.