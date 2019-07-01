На убегавшего от погони водителя «Мерседеса» составили два протокола

Водителя, который бросился убегать от полиции на Большевистской, поймали на улице Лескова в Октябрьском районе Новосибирска. Он отказался от медицинского освидетельствования.

Погоня началась сегодня ночью, после того, как к подозрительному «Мерседесу» подошёл полицейский.

«1 июля в 00:20 наряд патрульно-постовой службы полиции при патрулировании улицы Большевистской напротив остановки общественного транспорта "Завод «Труд»" обратили внимание на автомобиль Mercedes со спущенным колесом. Для осуществления проверки автомобиля один из сотрудников полиции подошел к транспортному средству, в этот момент Mercedes начал резко двигаться назад и совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry, после чего покинул место происшествия»,