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Супермаркет «Сотый» откроется после пожара

Облпотребсоюз рассказал, когда в магазине закончится ремонт

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На следующей неделе «Сотый» откроют заново после пожара, который случился в марте 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Новосибирский Облпотребсоюз объявил об открытии магазина «Сотый» после пожара — его откроют на следующей неделе, 9 июля.

«У нас всё готово, мы 9-го в 10 утра открываемся. <...> Даже не только отремонтировали, мы там сделали пекарню», — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Облпотребсоюза Юрий Юдин.

Пожар в магазине «Сотый» случился 11 марта. На следующий день Облпотребсоюз сообщил, что намерен отремонтировать и снова открыть магазин.

После этого 9 апреля магазин возобновил работу, но только частично.

НГС подробно рассказывал историю «Сотого» — на этом месте один он работает уже 60 лет

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КОММЕНТАРИИ (5)

Джек
1 июл 2019 в 13:52

Кому он нужен..

RыSя
1 июл 2019 в 13:42

Давно жду открытия, только там закупаюсь.

Чел за пекой
1 июл 2019 в 13:46

Хороший магазин. Приятно с ними работать :)