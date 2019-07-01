Супермаркет «Сотый» откроется после пожара

Новосибирский Облпотребсоюз объявил об открытии магазина «Сотый» после пожара — его откроют на следующей неделе, 9 июля.

«У нас всё готово, мы 9-го в 10 утра открываемся. <...> Даже не только отремонтировали, мы там сделали пекарню», — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Облпотребсоюза Юрий Юдин.



Пожар в магазине «Сотый» случился 11 марта. На следующий день Облпотребсоюз сообщил, что намерен отремонтировать и снова открыть магазин.

После этого 9 апреля магазин возобновил работу, но только частично.