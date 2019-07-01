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Политика
Выборы мэра Новосибирска – 2019

Адвокат и ветеран СОБР выдвинулся в мэры Новосибирска

Александр Гультяев выдвинулся  от партии, которую основал бывший председатель Госдумы РФ

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Александр Гультяев считает, что может возглавить Новосибирск

Фото: коллаж Юлия Шипицина

На выборы мэра Новосибирска выдвинулся очередной кандидат — им стал генеральный директор компании «Адвокат-Плюс» и ветеран СОБР Александр Гультяев. Выборы должны пройти в единый день голосования 8 сентября. 

Информация об этом появилась на сайте новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии. Гультяев стал третьим претендентом в списке тех, кто выставил свою кандидатуру. Он выдвинулся от «Партии возрождения России», которую основал бывший председатель Госдумы Геннадий Селезнёв. 

В графе «место работы» указана фирма «Адвокат-Плюс», где Гультяев является генеральным директором. 

Согласно информации базы данных «Контур.Фокус», Гультяев возглавляет новосибирскую ассоциацию ветеранов СОБР. В эту же ассоциацию входит депутат Заксобрания Игорь Умербаев.

Как сообщил Гультяев корреспонденту НГС, он рассчитывает изменить ситуацию в городе к лучшему и имеет связи в самых разных сферах. 

«Это шаблонная фраза с одной стороны, но с другой — приложу максимум усилий, чтобы навести порядок в городе, чего бы мне этого ни стоило. У меня достаточно хорошие связи в разных кругах — не только силовики, но и от науки, и от культуры друзья, и от искусства. Я чувствую в себе силы внести в историю нашего города свежую лепту, оставить серьёзный след», — объяснил он.

Первыми двумя кандидатами стали координатор штаба Навального Сергей Бойко и депутат Наталья Пинус. Бойко стал кандидатом-самовыдвиженцем — ему предстоит собрать 6,5 тысячи подписей. Наталья Пинус выдвинулась от партии «Российский общенародный союз».

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КОММЕНТАРИИ (22)

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1 июл 2019 в 12:29

Полицаям и воякам не место во власти!

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1 июл 2019 в 12:25

Ветеран СОБР - достойный кандидат! Лучше, чем всякие либералы!
В городе должна быть дисциплина и порядок!

Дмитрий Анатольевич
1 июл 2019 в 12:25

Практика показывает что силовика потом не сковырнешь.
А "со связями" сейчас правит, так что совсем, совсем не вариант.