Адвокат и ветеран СОБР выдвинулся в мэры Новосибирска

Информация об этом появилась на сайте новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии. Гультяев стал третьим претендентом в списке тех, кто выставил свою кандидатуру. Он выдвинулся от «Партии возрождения России», которую основал бывший председатель Госдумы Геннадий Селезнёв.

На выборы мэра Новосибирска выдвинулся очередной кандидат — им стал генеральный директор компании «Адвокат-Плюс» и ветеран СОБР Александр Гультяев. Выборы должны пройти в единый день голосования 8 сентября.

В графе «место работы» указана фирма «Адвокат-Плюс», где Гультяев является генеральным директором.

Согласно информации базы данных «Контур.Фокус», Гультяев возглавляет новосибирскую ассоциацию ветеранов СОБР. В эту же ассоциацию входит депутат Заксобрания Игорь Умербаев.

Как сообщил Гультяев корреспонденту НГС, он рассчитывает изменить ситуацию в городе к лучшему и имеет связи в самых разных сферах.

«Это шаблонная фраза с одной стороны, но с другой — приложу максимум усилий, чтобы навести порядок в городе, чего бы мне этого ни стоило. У меня достаточно хорошие связи в разных кругах — не только силовики, но и от науки, и от культуры друзья, и от искусства. Я чувствую в себе силы внести в историю нашего города свежую лепту, оставить серьёзный след», — объяснил он.

Первыми двумя кандидатами стали координатор штаба Навального Сергей Бойко и депутат Наталья Пинус. Бойко стал кандидатом-самовыдвиженцем — ему предстоит собрать 6,5 тысячи подписей. Наталья Пинус выдвинулась от партии «Российский общенародный союз».