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В озере на окраине Новосибирска утонул мужчина: на место выехали спасатели

Им предстоит достать тело из воды

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Полиция вызвала на место спасателей, чтобы они достали утонувшего из озера

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 1 июля, в небольшом озере на территории Дзержинского района Новосибирска утонул мужчина.

Несчастный случай произошёл на водоёме возле переулка Воронежского. На место выехали спасатели — их вызвала полиция для того, чтобы достать тело из воды, рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов.

Как сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте», на озере отдыхала компания из четырёх мужчин. Один из них зашёл в воду, чтобы доплыть до другого берега, но утонул.

На прошлой неделе в реке Чик под Новосибирском утонул 6-летний мальчик, ещё одного ребёнка из той же компании удалось спасти очевидцу.

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КОММЕНТАРИИ (6)

Совсем вредная
1 июл 2019 в 12:24

Почему мужчин с детства не учат плавать? Если имеешь минимальные навыки хотя бы в речюшках невозможно утонуть

1 июл 2019 в 12:29

Граждане купающие! По причине общего утонутия просьба не заплывать на середину реки!

я не робот
1 июл 2019 в 12:17

очередной утопленник будет реинкарнироваться. Если карма хорошая родится в России, если плохая в америке