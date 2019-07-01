В озере на окраине Новосибирска утонул мужчина: на место выехали спасатели

Сегодня, 1 июля, в небольшом озере на территории Дзержинского района Новосибирска утонул мужчина.

Несчастный случай произошёл на водоёме возле переулка Воронежского. На место выехали спасатели — их вызвала полиция для того, чтобы достать тело из воды, рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов.

Как сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте», на озере отдыхала компания из четырёх мужчин. Один из них зашёл в воду, чтобы доплыть до другого берега, но утонул.