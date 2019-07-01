1 июля понедельник
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 63.08
eur 71.82
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 63.08
eur 71.82

Все новости

Все новости
Недвижимость

Старинную школу в центре Новосибирска отказались признавать памятником — теперь её можно сносить

Эксперты не увидели в барельефе на фасаде исторической ценности

Поделиться

3 300
31 Обсудить

Школу не ремонтировали с 1930-х годов, но историки пытаются сохранить её

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Областная инспекция по охране объектов культурного наследия провела проверку школы № 54 на улице Крылова в Новосибирске — памятником её не признали.

Об этом корреспонденту НГС сообщили в инспекции в ответ на официальный запрос.

«Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области предоставлено отрицательное заключение по результатам работ по установлению историко-культурной ценности объекта», — сообщили в инспекции.

Сейчас это заключение рассматривают в научно-методическом экспертном совете, чтобы вынести окончательное решение. Если оно не изменится, здание снесут, школьников распределят по соседним школам, а новое здание построят к 2021 году

Школа № 54 — одна из самых старых и опасных в городе. Там до сих пор деревянные окна, старые 85-летние трубы, которые лопаются посреди учебного дня, и трещины на потолках и стенах. Руководство школы, как и чиновники, настаивают на том, чтобы снести школу и построить на её месте новую. Но историки новосибирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры пытаются сохранить здание в основном из-за уникальных барельефов на фасаде — для этого, по их словам, нужно сделать здание школы памятником. 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

архитектурный памятникшкола № 54

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (31)

Фото пользователя
1 июл 2019 в 13:18

Если все старые дома оставлять, то что из города получится? Профессионалам ведь виднее есть ли нужда для истории.

Худой
1 июл 2019 в 13:20

Если при сносе школы и постройке новой
денег по карманам можно натырить больше,
чем при постройке новой, - то, безусловно, снесут.
Ибо сей критерий - основной при выборе решений.

1 июл 2019 в 13:24

узнаваемый стиль работы нашей мэрии.