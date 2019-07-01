Старинную школу в центре Новосибирска отказались признавать памятником — теперь её можно сносить

Сейчас это заключение рассматривают в научно-методическом экспертном совете, чтобы вынести окончательное решение. Если оно не изменится, здание снесут, школьников распределят по соседним школам, а новое здание построят к 2021 году.

Школа № 54 — одна из самых старых и опасных в городе. Там до сих пор деревянные окна, старые 85-летние трубы, которые лопаются посреди учебного дня, и трещины на потолках и стенах. Руководство школы, как и чиновники, настаивают на том, чтобы снести школу и построить на её месте новую. Но историки новосибирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры пытаются сохранить здание в основном из-за уникальных барельефов на фасаде — для этого, по их словам, нужно сделать здание школы памятником.