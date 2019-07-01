Старинную школу в центре Новосибирска отказались признавать памятником — теперь её можно сносить

Школу не ремонтировали с 1930-х годов, но историки пытаются сохранить её
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Областная инспекция по охране объектов культурного наследия провела проверку школы
Об этом корреспонденту НГС сообщили в инспекции в ответ на официальный запрос.
«Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области предоставлено отрицательное заключение по результатам работ по установлению историко-культурной ценности объекта», — сообщили в инспекции.
Сейчас это заключение рассматривают в научно-методическом экспертном совете, чтобы вынести окончательное решение. Если оно не изменится, здание снесут, школьников распределят по соседним школам, а новое здание построят к 2021 году.
Школа