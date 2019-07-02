Трактиры «Печки-Лавочки» сменили владельца и название

Первое заведение «Печки-Лавочки» в Новосибирске сменило владельца и название, а сама сеть уже в ближайшее время может прекратить существование.

Трактир «Печки-Лавочки» на улице Ленина теперь называется рестораном «Любить по-русски». Сайт «Печек» не работает, а группы в социальных сетях сменили название на «Любить по-русски». Как пояснил корреспонденту НГС руководитель компании «Фуд-мастер», которой принадлежит бренд «Печки-Лавочки», Илья Серов, решение о смене названия принял новый владелец этих заведений.



«У нас был франчайзи, который управлял большей частью сети "Печки-Лавочки" в Новосибирске, и он решил продать этот бизнес. Сделка была еще в начале весны, и новый хозяин решил отказаться от бренда и развивать свой собственный проект», — пояснил Серов.

По данным системы «Контур.Фокус», единственным учредителем ООО «Синергия», которое управляет рестораном на Ленина, является предприниматель Евгений Егоров. Самым известным его проектом в Новосибирске можно считать сеть «Точка кофе», в которой он был одним из учредителей и ключевых владельцев. Всего же в «Контур.Фокус» есть информация как минимум о семи предприятиях, где Егоров был бы учредителем или руководителем. Эти компании работают в сфере доставки продуктов питания, аренды недвижимости, строительства и других.

Как пояснил корреспонденту НГС Евгений Егоров, он приобрёл четыре трактира «Печки-Лавочки» вместе с брендом и поначалу планировал развивать эту сеть дальше. Однако, проведя исследование, новый владелец обнаружил, что публика воспринимает «Печки» как место недорогое, но не особенно вкусное.

«Трактиры работали фактически без поваров, в них всё строилось на использовании полуфабрикатов, которые готовили централизованно. Мы решили, что пора перейти к ресторанному формату, когда вся еда готовится на месте», — рассказал Евгений Егоров. По словам ресторатора, под управлением его компании находится сейчас четыре бывших трактира в Новосибирске. Ещё одно заведение в Академгородке принадлежит другому владельцу, но Егоров говорит, что хотел бы присоединить к сети и эту точку. Переход под новый бренд только начался. Внутри заведений пока почти ничего не изменилось, замена интерьера будет проходить постепенно.

В ближайшее время вывески должны смениться у всех «Печек-Лавочек», кроме трактира в Академгородке, который принадлежит другому владельцу Фото: Стас Соколов / НГС

Сеть «Печки-Лавочки» была основана в 2001 году предпринимателем Андреем Алексеевым и банкиром Игорем Кимом (который выступил в этом тандеме как инвестор). Первоначально она называлась «Жили-Были» и была почти стопроцентным клоном столичной сети «Ёлки-палки». Впоследствии, однако, выяснилось, что бренд «Жили-Были» уже был зарегистрирован рестораторами из Самары, где работала сеть похожей концепции. Для того чтобы решить эту проблему, «Фуд-мастер» приобрел готовый торговый знак «Печки-Лавочки» и в 2009 году провел ребрендинг сети.

