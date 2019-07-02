2 июля вторник
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 63.05
eur 71.40
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 63.05
eur 71.40

Все новости

Все новости
Еда

Трактиры «Печки-Лавочки» сменили владельца и название

Новое имя сети — «Любить по-русски», а у заведения на Ленина уже сменилась вывеска

Поделиться

3 945
14 Обсудить

Новые хозяева решили работать под собственной вывеской 

Фото: Стас Соколов / НГС 

Первое заведение «Печки-Лавочки» в Новосибирске сменило владельца и название, а сама сеть уже в ближайшее время может прекратить существование.

Трактир «Печки-Лавочки» на улице Ленина теперь называется рестораном «Любить по-русски». Сайт «Печек» не работает, а группы в социальных сетях сменили название на «Любить по-русски». 

Как пояснил корреспонденту НГС руководитель компании «Фуд-мастер», которой принадлежит бренд «Печки-Лавочки», Илья Серов, решение о смене названия принял новый владелец этих заведений.

«У нас был франчайзи, который управлял большей частью сети "Печки-Лавочки" в Новосибирске, и он решил продать этот бизнес. Сделка была еще в начале весны, и новый хозяин решил отказаться от бренда и развивать свой собственный проект», — пояснил Серов.

По данным системы «Контур.Фокус», единственным учредителем ООО «Синергия», которое управляет рестораном на Ленина, является предприниматель Евгений Егоров. Самым известным его проектом в Новосибирске можно считать сеть «Точка кофе», в которой он был одним из учредителей и ключевых владельцев. Всего же в «Контур.Фокус» есть информация как минимум о семи предприятиях, где Егоров был бы учредителем или руководителем. Эти компании работают в сфере доставки продуктов питания, аренды недвижимости, строительства и других.

Как пояснил корреспонденту НГС Евгений Егоров, он приобрёл четыре трактира «Печки-Лавочки» вместе с брендом и поначалу планировал развивать эту сеть дальше. Однако, проведя исследование, новый владелец обнаружил, что публика воспринимает «Печки» как место недорогое, но не особенно вкусное.

«Трактиры работали фактически без поваров, в них всё строилось на использовании полуфабрикатов, которые готовили централизованно. Мы решили, что пора перейти к ресторанному формату, когда вся еда готовится на месте», — рассказал Евгений Егоров.

По словам ресторатора, под управлением его компании находится сейчас четыре бывших трактира в Новосибирске. Ещё одно заведение в Академгородке принадлежит другому владельцу, но Егоров говорит, что хотел бы присоединить к сети и эту точку. Переход под новый бренд только начался. Внутри заведений пока почти ничего не изменилось, замена интерьера будет проходить постепенно. 

В ближайшее время вывески должны смениться у всех «Печек-Лавочек», кроме трактира в Академгородке, который принадлежит другому владельцу

Сеть «Печки-Лавочки» была основана в 2001 году предпринимателем Андреем Алексеевым и банкиром Игорем Кимом (который выступил в этом тандеме как инвестор). Первоначально она называлась «Жили-Были» и была почти стопроцентным клоном столичной сети «Ёлки-палки». Впоследствии, однако, выяснилось, что бренд «Жили-Были» уже был зарегистрирован рестораторами из Самары, где работала сеть похожей концепции. Для того чтобы решить эту проблему, «Фуд-мастер» приобрел готовый торговый знак «Печки-Лавочки» и в 2009 году провел ребрендинг сети.

Ситуация, когда предприниматель покупает готовую сеть заведений общепита и решает тут же провести ребрендинг, не изменяющий основной направленности сети, — явление довольно редкое. Обычно речь идет либо о полной замене концепции (например, так поступил в 2014 году новый хозяин «Мураками»), либо о развитии существующего бренда — так поступил новый владелец Pub 501.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Печки-Лавочкиребрендинг

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (14)

Фото пользователя
2 июл 2019 в 07:27

Ну кто придумал такое тупое название? Больше я в это заведение ни ногой.

Фото пользователя
2 июл 2019 в 07:42

Рашн-бизнес! Берём успешное (а раз долго работало - значит было успешным) предприятие, считаем, что "да это ерунда же, надо сделать вот так!". Делаем. Через несколько месяцев чешем репу - хм, странно! Не получилось! p.s.: сейчас этот "ресторатор" сделает салатики 50-граммовые по 200 р и микроскопические блюда по 500. Естественно, никто туда не пойдёт. Скорейшего закрытия!

Фото пользователя
2 июл 2019 в 07:50

То что новый владелец решил полностью сменить бренд это волевое и правильное решение.Зачем продолжать раскручивать то с чего уже все «выжато» и примелькалось.Но тут и риск огромен пролететь, учитывая новое название-« любить по русски» В этом названии столько сплетено всего разностороннего от страсти ,,любви до изнеможения, мордобития.Русская душа многогранна и если любит то «наотмашь»,а значит и блюда, и обстановка ,и подача должны быть тоже чтобы дух захватывало, любить так любить.ненавидеть так ненавидеть, вообщем успехов:)Интересно что сумеете предложить и подать под этим названием,от которого дух захватывает