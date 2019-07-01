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Город

Заходи — торгуй: переход на «Речном вокзале» сдадут в аренду за 12 миллионов

После ремонта цена аренды перехода увеличилась в три раза

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Подземный переход у станции метро «Речной вокзал» решили сдать в аренду

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» решило сдать в аренду торговый комплекс и рекламные вывески в подземном переходе у станции метро «Речной вокзал» в Октябрьском районе Новосибирска.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 28 июня. Согласно документации, в аренду будут сданы 11 рекламных панелей, 15 торговых павильонов и 7 мест под банкоматы. 

Скоро на этих белых экранах появится реклама

Торговые павильоны уже смонтированы, но пустуют

Как объяснил корреспонденту НГС директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик, конкурс будет проводиться в форме аукциона — стартовая цена аренды подземного перехода на 3 года составит 12 миллионов рублей.

Пока из торговых автоматов здесь только автомат с газированной водой

«Сегодня, грубо говоря, до ремонта пешеходного перехода, та аренда, которую там собирал департамент имущественных отношений, составляла 1,2 миллиона рублей в год. Мы оценили, посчитали, что так. Тут вопрос стоит в конкурсе. Если кто-то решит дать больше — не вопрос», — рассказал Мысик.

О грядущем ремонте перехода стало известно в апреле, когда там начали демонтировать киоски — вместо них появятся торговые павильоны. В середине июня в подземном переходе начался ремонт — строители уже обустроили навес от дождя, а внутри уложили новый пол и сделали потолок. Работы хотели закончить ко Дню города, однако не успели.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (16)

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1 июл 2019 в 16:40

Цена на бензин выросла, на аренду выросла, на еду выросла. Мля заплата только стабильная!

Наталья Владимировна
1 июл 2019 в 16:44

А харя не треснет, чтобы на такую сумму наторговать колготками и ворованными телефонами ой как нужно потрудиться

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1 июл 2019 в 16:43

В три раза увеличилась арендная плата?!! Не иначе киоски внутри инкрустированы сапфирами и изумрудами...