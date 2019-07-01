Заходи — торгуй: переход на «Речном вокзале» сдадут в аренду за 12 миллионов

«Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» решило сдать в аренду торговый комплекс и рекламные вывески в подземном переходе у станции метро «Речной вокзал» в Октябрьском районе Новосибирска.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 28 июня. Согласно документации, в аренду будут сданы 11 рекламных панелей, 15 торговых павильонов и 7 мест под банкоматы.