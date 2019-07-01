Заходи — торгуй: переход на «Речном вокзале» сдадут в аренду за 12 миллионов

Подземный переход у станции метро «Речной вокзал» решили сдать в аренду
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
«Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» решило сдать в аренду торговый комплекс и рекламные вывески в подземном переходе у станции метро «Речной вокзал» в Октябрьском районе Новосибирска.
Информация об этом появилась на сайте госзакупок 28 июня. Согласно документации, в аренду будут сданы 11 рекламных панелей, 15 торговых павильонов и 7 мест под банкоматы.
Как объяснил корреспонденту НГС директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик, конкурс будет проводиться в форме аукциона — стартовая цена аренды подземного перехода на 3 года составит 12 миллионов рублей.
«Сегодня, грубо говоря, до ремонта пешеходного перехода, та аренда, которую там собирал департамент имущественных отношений, составляла 1,2 миллиона рублей в год. Мы оценили, посчитали, что так. Тут вопрос стоит в конкурсе. Если кто-то решит дать больше — не вопрос», — рассказал Мысик.
О грядущем ремонте перехода стало известно в апреле, когда там начали демонтировать киоски — вместо них появятся торговые павильоны. В середине июня в подземном переходе начался ремонт — строители уже обустроили навес от дождя, а внутри уложили новый пол и сделали потолок. Работы хотели закончить ко Дню города, однако не успели.