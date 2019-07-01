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Спорт

Новосибирец стал чемпионом России по тяжёлой атлетике

Область вошла в десятку сильнейших регионов чемпионата

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Максим Коноплёв стал единственным спортсменом из Новосибирской области, который завоевал золото чемпионата России

Фото: sport.nso.ru

В Новосибирске завершился чемпионат России по тяжёлой атлетике — 24-летний штангист Максим Коноплёв завоевал стразу три золотые медали в весовой категории до 67 килограмм. В сумме атлет поднял 296 килограммов, а также стал лучшим в рывке (135 килограмм) и в толчке (161 килограмм). 

Также Тимур Долбышев и Татьяна Алеева стали бронзовыми призёрами чемпионата России — сборная Новосибирска вошла в десятку лучших, став шестой в медальном зачёте.

«Команда Новосибирской области заняла 6-е место, выступало 6 человек. Большая золотая медаль — в двоеборье, рывке и толчке, и в сумме — Максим Коноплёв, Маслянино. В этой же категории до 67 килограмм Александр Чиновников занял 6-е место. Андрей Кучеров из Новосибирска, категория до 55 килограмм, занял 6-е место, выполнил программу мастера спорта — очень хорошо выступил, его можно отметить как дебютанта. Татьяна Алеева — мастер спорта международного класса, на Европе она была второй. С травмой выступала, просто в интересах команды — у неё третье место.<...> Это блестящий результат — завоевать 3 медали на чемпионате из 10 категорий, и команда вошла в десятку сильнейших», — рассказал НГС главный судья чемпионата Владимир Лепилин.

Также Владимир Лепилин отметил, что лидерами чемпионата стали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга и Кемеровской области.

На прошлой неделе новосибирский баскетболист стал чемпионом Европейских игр в Беларуси — российские баскетболисты во второй раз стали первыми.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Точняк
1 июл 2019 в 12:07

Мешок мусора в среднем весит 50 кг,и. таких я тоскаю десяток в день.
так кто из нас чемпион?

1 июл 2019 в 12:31

А потом звезда позвоночнику, коленям и плечам... к чему такие достижения и веса? Для себя в зал ходи, да держи тело в тонусе. А девушки «лИфтерши» так вообще мрак!