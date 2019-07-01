Новосибирец стал чемпионом России по тяжёлой атлетике

В Новосибирске завершился чемпионат России по тяжёлой атлетике — 24-летний штангист Максим Коноплёв завоевал стразу три золотые медали в весовой категории до 67 килограмм. В сумме атлет поднял 296 килограммов, а также стал лучшим в рывке (135 килограмм) и в толчке (161 килограмм).

Также Тимур Долбышев и Татьяна Алеева стали бронзовыми призёрами чемпионата России — сборная Новосибирска вошла в десятку лучших, став шестой в медальном зачёте.



«Команда Новосибирской области заняла 6-е место, выступало 6 человек. Большая золотая медаль — в двоеборье, рывке и толчке, и в сумме — Максим Коноплёв, Маслянино. В этой же категории до 67 килограмм Александр Чиновников занял 6-е место. Андрей Кучеров из Новосибирска, категория до 55 килограмм, занял 6-е место, выполнил программу мастера спорта — очень хорошо выступил, его можно отметить как дебютанта. Татьяна Алеева — мастер спорта международного класса, на Европе она была второй. С травмой выступала, просто в интересах команды — у неё третье место.<...> Это блестящий результат — завоевать 3 медали на чемпионате из 10 категорий, и команда вошла в десятку сильнейших», — рассказал НГС главный судья чемпионата Владимир Лепилин.